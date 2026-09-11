Bois de chauffage : cette erreur avec la bâche le fait moisir, encrasse votre conduit et plombe votre facture

À chaque averse d'automne, des milliers de foyers français emballent leur bois de chauffage sous une bâche étanche au fond du jardin. Et si ce geste rassurant était justement ce qui le fait pourrir et ruiner vos flambées d'hiver ?

Premières gouttes d’automne, ciel qui se charge, et le même réflexe au jardin : on déplie la grande bâche, on enveloppe le tas de bûches jusqu’au sol, bordé comme un paquet cadeau. Quelques mois plus tard, le feu a peiné, fumé, encrassé toute la vitre du poêle.

On a cru bien faire en abritant chaque bûche de la pluie, alors qu’on a transformé le tas en hammam miniature. Le bois a macéré au lieu de sécher. Alors, faut-il vraiment bâcher le bois de chauffage ou changer complètement de stratégie ?

Tout bâcher : le geste rassurant qui transforme le tas en piège à humidité

En couvrant hermétiquement le tas, on a créé exactement ce que Pause-Maison décrit : « Une bâche hermétique transforme votre tas en piège à humidité : l’eau n’a plus où s’échapper ». La vapeur qui sort naturellement des bûches se heurte au plastique, condense, retombe en gouttes.

Résultat, le tas transpire sous sa couverture comme dans une serre chaude. L’humidité remonte aussi du sol par capillarité et se bloque contre les premières rangées. Au fil des semaines, l’écorce verdit, le bois se tâche, des champignons se sont installés dans les interstices. Le séchage a ralenti, parfois il s’est même arrêté net.

Un bois vivant qui a besoin de respirer : le test de la main

Une bûche fraîchement coupée n’est pas sèche ; « C’est une éponge chargée d’eau, qui doit évacuer cette humidité par évaporation » rappelle Pause-Maison. Selon son essence, le bois a eu besoin de 18 à 24 mois à l’air libre pour descendre sous les 20 % d’humidité. Autour de 30 à 40 %, son pouvoir calorifique chute d’environ 25 % et la fumée a noirci les conduits.

Nous avons tous déjà senti qu’un bois était trop humide, mais Trucmania résume ça par un geste très parlant : « Sous les trois premières bûches, la peau doit rester tiède et sèche, jamais froide au toucher ». Si la main ressort glacée, un peu collante, avec des traces verdâtres, le bois n’a pas séché, il a macéré tout l’été.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de chaleur ≈25 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bois sèche grâce à l’air qui circule, pas sous un plastique fermé. Toit léger, flancs ouverts et tas surélevé laissent l’humidité s’échapper au lieu de la piéger. 💡 Le petit plus : Anticiper : acheter son bois un an d’avance et l’empiler aussitôt correctement bâché, c’est la meilleure assurance anti-fumée de janvier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Envelopper un tas posé à même la terre dans une bâche plaquée au sol : bois spongieux, rendement en berne et risques accrus dans le conduit.

La bonne façon de bâcher le bois de chauffage : trois gestes qui changent tout

Pour que le tas sèche enfin, on commence par surélever le bois : palettes, chevrons ou parpaings créent 10 à 15 cm d’air. On coupe ainsi l’humidité qui remontait par capillarité. Installé au sud ou sud-ouest, le bois profite du soleil et des vents dominants.

Ensuite, la bâche hermétique joue le rôle de toit, jamais de manteau serré.

Couvrir uniquement le dessus, en laissant les côtés largement ouverts.

Laisser la bâche retomber sans dépasser le tiers inférieur du tas.

Préférer un abri à bûches ouvert sur les flancs pour la réserve de l’hiver.