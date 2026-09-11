Tomates : ne mettez plus vos pieds au compost en septembre, ce geste des jardiniers malins évite les maladies

Début septembre, certains jardiniers ne jettent plus leurs pieds de tomates au compost, et ce n’est pas par hasard. Que cachent ces tiges fatiguées capables de ruiner la prochaine récolte ?

Début septembre, le potager se vide, les tiges de tomates se fripent, les feuilles se tachent. Par habitude, on arrache tout et on envoie les pieds fatigués au compost. C’est à ce moment-là que les jardiniers les plus malins ont changé de geste.

Car certains pieds ne devraient jamais finir dans le tas de matières vertes, sous peine de transformer votre compost en réservoir de maladies. Mildiou, alternariose, botrytis s’y installent discrètement, puis reviennent attaquer les jeunes plants l’été suivant. Pour éviter ce scénario, une simple routine adoptée dès septembre change tout.

Compost : le réflexe qui sabote vos tomates

Composter ses résidus de culture paraît logique : on nourrit le sol et on limite les déchets. Sauf que le compost domestique dépasse rarement 60 °C, et pas assez longtemps pour tuer toutes les spores de maladies. Ces micro-organismes adorent les tiges de tomates en fin de vie et supportent sans peine les variations de température du tas.

Résultat : ce qui a survécu tout l’hiver dans le compost ressort au printemps, exactement là où l’on installe les nouveaux plants. Un seul pied gravement atteint peut contaminer tout le tas, puis tout le potager. C’est ce que les jardiniers avertis ont cherché à éviter en changeant leur manière de gérer les pieds de tomates.

En septembre, trier chaque pied de tomate

Nous avons tous déjà arraché nos tomates en vitesse avant les premières gelées, sans vraiment regarder l’état de chaque pied. Pourtant, cette minute d’observation change tout. Un plant simplement fatigué jaunit un peu, mais ses feuilles restent uniformes et les tiges ne noircissent pas.

À l’inverse, certains signaux doivent faire basculer le pied dans la catégorie « suspect » :

taches brunes ou noirâtres avec parfois un halo jaunâtre sur le feuillage ;

duvet blanchâtre au revers des feuilles par temps humide ;

tiges qui se flétrissent et deviennent brun foncé ;

fruits marqués de taches dures qui finissent par pourrir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de tri 5 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En triant les pieds avant arrachage, les plants malades quittent le circuit du compost maison. Les spores n’ont plus de support pour passer l’hiver. 💡 Le petit plus : Préparez deux contenants : un seau pour les pieds sains, un sac pour ceux à évacuer, afin d’éviter tout mélange. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Composter ou broyer un pied couvert de taches en misant sur la chaleur du tas pour tout désinfecter.

Deux tas pour protéger la prochaine récolte

Les pieds vraiment sains peuvent rejoindre le compost sans danger, s’ils ont été contrôlés un par un. On peut aussi les broyer pour pailler des massifs ornementaux ou des allées, loin des futures tomates.

Les pieds marqués par le mildiou ou une pourriture partent, eux, à la déchetterie, au brûlage autorisé localement, ou à la poubelle. Ensuite, pas de solanacées au même endroit pendant trois ans, aucun résidu laissé au sol en hiver, et des rangs paillés et bien espacés pour limiter l’humidité et les spores.