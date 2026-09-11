Démarchage téléphonique : ce qui se passe le 11 août 2026 rend illégale la plupart des appels chez vous

En France, deux appartements reçoivent le même appel commercial un mardi matin, à un an d’écart. Le 11 août 2026, le démarchage téléphonique bascule vers l’interdiction par défaut et bouleverse vos réflexes.

Mardi matin, 9 h 02. Dans deux appartements différents, la même sonnerie fend le silence et une voix bien rodée promet des économies sur la facture d’énergie. Rien ne distingue vraiment ces appels commerciaux… sauf la date.

Dans le premier foyer, l’appel a lieu en août 2025 ; dans le second, exactement un an plus tard, le mardi 11 août 2026. Pour la loi, tout bascule : le premier appel reste toléré, le second devient illégal s’il n’existe aucune preuve de consentement préalable. Ce nouveau cadre du démarchage téléphonique 11 août 2026 peut vraiment protéger les particuliers.

Deux foyers, un même appel : pourquoi un seul est encore légal

Avant la réforme, le fonctionnement était presque inversé. Par défaut, un professionnel pouvait appeler n’importe quel particulier pour lui vendre un produit ou un service, à moins que celui‑ci se soit inscrit sur la liste Bloctel. En 2020, les foyers recevaient encore en moyenne 5 appels non souhaités par semaine, 20 % des Français refusaient déjà les appels et 40 % des inscrits Bloctel ne voyaient aucune baisse.

Le foyer joint en 2025 n’avait guère de leviers, à part raccrocher en soupirant. Un an plus tard, le même mardi matin, le silence du consommateur ne vaut plus accord, il vaut refus. Sans accord explicite et traçable donné avant l’appel, la ligne du second foyer ne devrait même pas sonner pour ce type d’offre.

11 août 2026 : le jour où le démarchage téléphonique devient interdit par défaut

Le 11 août 2026 marque la fin de Bloctel et le début d’une règle simple : tout démarchage téléphonique commercial est interdit, sauf si la personne a dit oui clairement, ou si l’appel concerne un contrat déjà en cours ou un abonnement à la presse. Ce oui, ce consentement préalable obligatoire, doit être libre, spécifique, éclairé, donné par un acte positif clair, et limité à un an maximum.

Les entreprises doivent désormais tenir un registre numérique et garder la preuve du consentement pendant 3 ans. Impossible d’appeler pour « demander l’autorisation » ; l’autorisation doit exister avant. En cas de manquement, l’appel est illégal, le contrat conclu peut être annulé, et l’amende peut grimper jusqu’à 375 000 € pour une société. Les horaires et le nombre d’appels autorisés sont eux aussi strictement limités.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité + temps gagné 9 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la loi interdit par principe les appels commerciaux, impose un consentement écrit, traçable et limité à un an, et fait peser sur le professionnel la charge de la preuve pendant 3 ans. Sans cette preuve, le contrat signé après l’appel peut être annulé et l’entreprise risque jusqu’à 375 000 € d’amende ; le consommateur n’a plus rien à justifier, il lui suffit de rappeler la règle ou de raccrocher. 💡 Le petit plus : apprendre par cœur trois phrases simples : « À quel moment aurais‑je accepté d’être démarché par téléphone ? », « Pouvez‑vous préciser la date et le support de cet accord ? » et « Sans preuve, votre appel est illégal depuis le 11 août 2026, je mets fin à la conversation. » 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à raisonner comme avant, en pensant qu’il faut encore s’inscrire sur Bloctel pour être protégé ou qu’un simple « je ne suis pas intéressé » suffit, sans exiger l’arrêt des appels ni faire de signalement en cas d’abus.

Check‑list express : comment savoir en 10 secondes si l’appel est légal

Lorsqu’un numéro inconnu s’affiche, une mini check‑list mentale suffit. Première question : ai‑je donné, noir sur blanc, mon accord pour être rappelé pour ce type de produit dans l’année écoulée ? Si la réponse est non ou floue, l’appel est suspect. On peut alors demander calmement : « À quelle date, sur quel support, aurais‑je consenti à être démarché par téléphone pour cette offre ? ». Si l’interlocuteur ne sait pas répondre, le cadre légal est probablement bafoué.

Un appel un samedi, après 20 h, ou une cinquième tentative en moins d’un mois sont autant de signaux rouges : dans ces cas, le consommateur peut couper court, dire qu’il retire son accord et ne veut plus aucun appel, puis noter la date, l’heure et le numéro pour faire un signalement sur SignalConso.