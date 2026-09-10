On glisse tous ce bouchon dans le lave-linge : ce réflexe peut coûter très cher à votre machine et à votre linge

Sur TikTok, une astuce promet de laver le bouchon poisseux en le glissant avec le linge. Réparateurs et dermatologues, eux, y voient un piège coûteux.

Qui n’a pas ce petit bouchon de lessive poisseux posé sur la machine ? Sur TikTok et Instagram, une astuce cartonne : le glisser avec le linge pour qu’il ressorte propre, sans s’en occuper.

Ce bouchon de lessive dans le tambour semble être le geste malin qui simplifie tout. Pourtant, des réparateurs alertent : cette habitude peut coûter cher à la machine comme au linge. Que se passe‑t‑il vraiment derrière le hublot ?

Pourquoi on glisse (encore) le bouchon de lessive dans le tambour

Le réflexe part d’un problème concret : un bouchon doseur collant qui salit le dessus du lave‑linge. Le mettre directement dans le tambour évite de se mettre du produit sur les doigts et semble régler le souci du gobelet poisseux.

Les vidéos virales montrent un geste très simple : remplir le bouchon, parfois verser un peu de lessive dans le linge, puis lancer le programme avec le gobelet à l’intérieur. Le bouchon est brassé, rincé, séché avec le reste. Tout paraît logique… tant qu’on ignore l’intérieur de la machine.

À l’intérieur de la machine, le bouchon devient un projectile

Un lave‑linge fonctionne avec un tambour métallique perforé qui tourne très vite dans une cuve extérieure pleine d’eau. Quand on choisit de mettre le bouchon de lessive dans le tambour, ce plastique rigide est entraîné à grande vitesse, cogne contre les parois, le hublot, les vêtements et peut se fendre ou éclater en petits morceaux à l’essorage.

Sur un forum bricolage, un internaute raconte avoir retrouvé « un peu plus de la moitié du bouchon » après une lessive : morceaux dans le tambour, la trappe de vidange, puis le tuyau entre cuve et pompe. Des éclats invisibles peuvent rester coincés entre tambour et cuve, bloquer la rotation ou abîmer roulements et joints. Une intervention de réparateur se situe souvent autour de 150 à 300 €, alors qu’il suffirait de ne jamais laisser d’objet en plastique rigide dans le tambour, hors capsules de lessive et boules doseuses prévues pour cela.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies de lessive x2 à x3 de lessive en moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On respecte la mécanique du lave-linge en évitant tout objet rigide non prévu dans le tambour. On suit aussi la logique des lessives concentrées et des programmes éco : moins d’eau signifie moins de produit nécessaire. Enfin, on limite la formation de biofilm, donc les mauvaises odeurs et les pannes liées à l’encrassement de la machine. 💡 Le petit plus : Installer un petit « kit lessive propre » : doseur gradué, mémo collé près de la machine « bouchon : jamais dans le tambour », et lancer chaque mois un cycle d’entretien à 60 °C à vide pour éliminer les anciens résidus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à glisser le bouchon ou tout autre plastique rigide dans le tambour malgré des bruits anormaux, des morceaux aperçus ou des odeurs et taches suspectes, en se disant que « la machine tourne encore », au risque de casser la cuve ou les roulements.

Les dégâts cachés : linge abîmé, résidus, allergies

Le bouchon doseur pose aussi un problème de surdosage de lessive. Certains gobelets atteignent environ 225 ml, alors qu’un petit doseur pour lessive liquide concentrée tourne autour de 40 ml. Remplir un grand bouchon « au feeling » revient souvent à verser deux ou trois fois trop de produit, surtout avec les programmes éco qui utilisent peu d’eau. Le surplus ne se rince pas : il laisse une pellicule sur les fibres, ternit les couleurs, peut irriter les peaux sensibles et encrasse le lave‑linge. Dans le bac, les durites et le joint du hublot, ce mélange de détergent et d’humidité forme un biofilm, une couche visqueuse où prolifèrent bactéries et mauvaises odeurs. Mieux vaut utiliser un petit doseur gradué, adapter la quantité à la dureté de l’eau, à la charge et à la saleté du linge, puis rincer le bouchon au robinet au lieu de le faire voyager dans le tambour.