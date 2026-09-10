Horoscope du jeudi 10 septembre 2026 signe par signe : ces 3 signes cartonnent, 2 risquent gros sans comprendre pourquoi

Jeudi 10 septembre 2026, la Lune en Vierge et un triple tournant planétaire transforment l’humeur de chaque signe du zodiaque. Entre amours, travail et révélations, jusqu’où ce ciel pourra-t-il bousculer vos certitudes ?

Entre veille de Nouvelle Lune et ballet de planètes qui changent de signe, ce Horoscope du jeudi 10 septembre 2026 s’annonce décisif. Vénus glisse en Scorpion, Mercure rejoint la Balance, Uranus devient rétrograde en Gémeaux, dans un ciel déjà marqué par la Lune en Vierge : un cocktail qui met l’accent sur le tri, les conversations vraies et quelques retournements.

Les horoscopes du jour soulignent aussi des signes particulièrement avantagés, comme le Sagittaire, la Vierge et le Gémeaux, mis en avant pour leurs opportunités d’avancement, de rencontres ou de projets concrets. D’autres devront garder un œil sur leurs finances ou leur niveau de fatigue. L’ambiance générale : on fait le point avant un nouveau départ.

L’énergie du ciel ce jeudi 10 septembre 2026

La Lune en Vierge, à la veille de la Nouvelle Lune du 11 septembre, crée une atmosphère de tri et d’organisation. Les sites spécialisés décrivent une journée tournée vers le travail bien fait, les détails pratiques, la rationalisation des dépenses et l’envie de clarifier ce qui traîne depuis trop longtemps. Beaucoup peuvent ressentir le besoin de ranger, clôturer un dossier, simplifier le quotidien, autant au bureau qu’à la maison.

Dans le même temps, Vénus entre en Scorpion, ce qui intensifie les questions affectives : les relations demandent plus de profondeur, les attirances deviennent plus fortes et moins superficielles. Mercure qui arrive en Balance favorise pour sa part les négociations, les discussions d’équilibre et les compromis, qu’il s’agisse de couple, de famille ou de contrats professionnels. Uranus qui commence sa phase rétrograde en Gémeaux apporte une pointe de surprise dans les échanges : une information tombe, un mail ou un appel change un plan prévu.

Les signes les plus favorisés et ceux en vigilance

Selon les prévisions d’astrologues comme Ginette Blais, le Sagittaire bénéficie d’un ciel très porteur sur le plan créatif, professionnel et matériel, avec la possibilité d’un nouvel emploi et l’envie de se dépasser. La Vierge profite d’une journée légère, sociale, riche en invitations, même si la routine au travail peut l’ennuyer. Le Gémeaux, lui, voit se profiler une opportunité concrète, parfois liée au voisinage ou à un projet d’affaires qui se débloque.

Pour d’autres signes, la consigne est davantage à la prudence. Plusieurs horoscopes insistent pour certains sur la peur du manque d’argent (Bélier, Taureau), sur le besoin d’éviter les dépenses impulsives ou les placements hasardeux, ou encore sur une tension nerveuse liée au stress et au manque de sommeil. Des textes quotidiens évoquent une belle endurance pour une partie du zodiaque, tandis que d’autres ressentent une baisse de motivation passagère ; l’idée est de canaliser l’énergie sans se surmener.

Horoscope du jeudi 10 septembre 2026 signe par signe

Voici, en une phrase chacun, les grands axes Amour/Travail/Énergie des 12 signes pour ce jeudi, à compléter en lisant aussi votre signe lunaire ou ascendant si vous le connaissez.

Bélier : sentiments plus visibles, décisions pro efficaces, éviter l’impulsivité.

Taureau : journée inspirante, liens renforcés, choix financiers calmes et réfléchis.

Gémeaux : voisinage ou réunion clé, clarifier émotions, prudence sur achats.

Cancer : recherche amoureuse encouragée, projet pro peu motivant, garder patience.

Lion : remise à plat des besoins affectifs, gérer budget sans dramatiser.

Vierge : nombreuses invitations, travail routinier, éviter conflits, chance relationnelle.

Balance : prise de conscience personnelle, ressources cachées, dialogues plus responsables.

Scorpion : vie amoureuse mouvementée, apaiser tempérament, régler tension au travail.

Sagittaire : fortes ambitions, idées originales, possible nouvel emploi, doser engagement affectif.

Capricorne : affinité avec nouvelle rencontre, examiner projet en détail avant accord.

Verseau : partenaire porteur d’élan, climat pro tendu, rester nuancé dans paroles.

Poissons : fragilité des liens en lumière, besoin de se recentrer intérieurement.