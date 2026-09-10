Avant l’hiver, ce que fait votre voisin avec son tas de bûches peut stopper une colonie de frelons asiatiques

À l’automne, un voisin démonte méthodiquement son tas de bûches sans même préparer le feu. Son étrange manie cache une stratégie inattendue contre le frelon asiatique et certains ravageurs du bois.

Chaque automne, le même manège intrigue dans le lotissement : alors que les premiers froids arrivent, ce voisin méthodique démonte son tas de bûches. Il aligne le bois, soulève chaque écorce qui se décolle, inspecte les moindres recoins… sans jamais remplir un panier pour la cheminée.

Son objectif n’a rien à voir avec le chauffage, mais avec ce qui se cache sous le bois. Car ce tas de bûches peut abriter des reines de frelon asiatique prêtes à fonder une colonie, et même de minuscules scolytes capables de condamner un sapin en quelques semaines. Et si votre tas de bûches cachait lui aussi bien plus qu’un simple stock de bois ?

Sous les bûches, un refuge de choix pour les reines de frelon asiatique

Une fois fécondées à l’automne, les reines de frelon asiatique cherchent un abri sec et discret pour passer l’hiver en diapause, une sorte d’hibernation où tout leur métabolisme ralentit. Sous une écorce, au cœur d’un tas de bois contre un mur, elles restent engourdies, presque inertes, et donc peu agressives tant qu’on ne les brusque pas.

Pendant ce temps, le grand nid aérien vu en haut d’un arbre a cessé de vivre : ouvrières, mâles et vieille reine sont morts, et cette boule de papier ne sera jamais réutilisée l’année suivante. Détruire ce nid vide en plein hiver ne change plus rien ; l’enjeu s’est déplacé vers ces reines isolées sous les bûches, chacune portant en elle une future colonie de plusieurs milliers d’individus.

Le bon geste : inspecter son tas de bûches avant les premiers froids

Nous avons tous déjà laissé un tas de bûches dormir tout l’hiver au fond du jardin. Pourtant, une petite inspection en fin d’automne, lors d’une journée douce et sèche, peut faire la différence. Gants épais, manches longues, chaussures fermées : on se protège, puis on travaille calmement, sans gestes brusques.

Déplacer les bûches une par une, en les reposant à côté.

Soulever chaque écorce décollée et vérifier ce qui se cache dessous.

Observer les insectes engourdis : le frelon asiatique est sombre, avec l’extrémité des pattes jaune vif.

Une reine engourdie pique rarement dans cet état, mais en cas d’allergie connue, mieux vaut demander de l’aide. Si l’on repère un nid encore actif avec un va-et-vient intense, on laisse faire un professionnel. Cette inspection permet aussi de repérer des bûches suspectes (sciure rousse, galeries sous l’écorce) qui pourraient héberger des scolytes et mettre en danger sapins, pins ou thuyas du jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité au jardin Boostée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les reines de frelon asiatique fécondées à l’automne se cachent précisément dans les tas de bois et sous les écorces pour hiverner. Les déranger puis les éliminer à ce moment-là, quand elles sont isolées et engourdies, empêche la naissance d’une colonie entière au printemps, sans exposition à un nid agressif. 💡 Le petit plus : profiter de cette inspection pour écarter les bûches très vermoulues ou remplies de galeries et éviter d’installer un foyer de scolytes juste à côté de vos conifères. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de détruire un vieux nid vide en hauteur ou éliminer à l’aveugle tout insecte trouvé sous l’écorce, au risque de tuer aussi des abeilles solitaires utiles au jardin.

Un rituel d’automne qui protège la maison et les arbres

Ce geste discret, répété chaque année, limite peu à peu la pression en frelons autour de la maison : une reine éliminée, c’est une colonie qui ne viendra jamais tourner au-dessus de la terrasse ou près des ruches voisines. Et en évitant de stocker de grosses bûches encore couvertes d’écorce tout au fond du jardin, on réduit aussi les risques de voir des scolytes migrer vers les haies de cyprès ou les sapins décoratifs.

Pour aller plus loin, mieux vaut stocker le bois fendu, bien sec, légèrement surélevé et à distance des conifères, tout en gardant ceux-ci en pleine forme grâce au paillage, aux arrosages profonds en période de sécheresse et à l’élimination rapide du bois mort. Le tas de bûches ne devient plus un piège pour le jardin, mais un allié futé de vos soirées d’hiver.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ce minuscule insecte caché sous l’écorce peut condamner vos conifères : les signes à surveiller au jardin»