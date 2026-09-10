Fraises : si vous plantez encore vos fraisiers au printemps, vous ratez tout, voici ce que font les pros en septembre

Dans les jardins, les amateurs plantent leurs fraisiers au printemps tandis que les maraîchers s’activent en septembre, loin des regards. Que cachent ces rangs déjà installés qui promettent des kilos de fruits rouges au printemps suivant ?

Devant les rayons de jardinerie au printemps, les godets de fraisiers partent en quelques heures. On les imagine déjà débordant de fruits rouges quelques semaines plus tard… sauf que, dans la réalité, ces plants peinent souvent tout l’été et donnent peu, voire rien, la première année.

Dans les champs des maraîchers, le décor est tout autre : au printemps, les rangs de fraisiers sont déjà bien installés. Leur secret ne tient pas à une variété miracle, mais à un simple décalage de calendrier. Au lieu de planter en avril, ils ont tout misé sur… septembre.

Pourquoi le printemps n’est plus la bonne saison pour vos fraisiers

Planter au printemps paraît logique : la terre se réchauffe, les journées rallongent, l’envie de jardiner revient. Pourtant, pour le fraisier, c’est une vraie épreuve. Il doit, en même temps, fabriquer des racines, développer son feuillage et lancer parfois une floraison précoce.

Résultat : la plante s’épuise, l’enracinement reste superficiel et la récolte de la première année est souvent décevante. Les professionnels, obsédés par le rendement, ont vite compris qu’en changeant simplement de période de plantation, ils gagnaient des plants plus vigoureux et des kilos de fraises en plus.

Septembre, le rendez-vous secret des maraîchers

Entre fin août et fin septembre, la terre a gardé la chaleur de l’été, tandis que l’air devient plus humide et les pluies plus régulières. Ce duo “sol tiède + humidité automnale” offre aux racines des conditions idéales pour se développer en profondeur, sans concurrence de fleurs ni de fruits.

Le fraisier profite ainsi de tout l’automne, puis d’une bonne partie de l’hiver, pour s’installer. Au printemps suivant, il redémarre déjà bien enraciné, supporte mieux les coups de sec et donne une récolte plus précoce et plus généreuse que les plants mis en terre en avril.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte x2 à x3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Fin août‑septembre, sol encore tiède et pluies plus régulières stimulent les racines sans concurrence de feuilles ni de fleurs. 💡 Le petit plus : Installer le paillage juste après la plantation puis couper les toutes premières fleurs : le plant investit uniquement dans un enracinement profond. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre octobre pour planter, dans un sol gorgé d’eau, ou enterrer le collet : racines asphyxiées, hiver mal supporté.

Planter comme un pro en septembre : les bons gestes

Bonne nouvelle, cette technique se reproduit très facilement au jardin. Il suffit d’un emplacement en plein soleil, d’un sol bien drainé et de quelques gestes précis.

Ameublir la terre sur 20 cm et ajouter 2 à 3 kg/m² de compost bien décomposé.

Espacer les plants de 30 à 40 cm, en rangs réguliers.

Installer chaque plant avec le collet exactement au niveau du sol.

Arroser généreusement, puis pailler pour garder l’humidité.

Nous avons tous déjà eu envie de laisser fleurir les jeunes plants dès la première année. C’est l’une des erreurs qui coûtent le plus cher : mieux vaut supprimer ces premières fleurs, le temps que les racines se fortifient. D’ailleurs, éviter aussi le sol compact ou détrempé et ne pas replanter des fraisiers au même endroit avant 3 ou 4 ans aide vraiment à garder des plants productifs longtemps.