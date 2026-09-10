Vos tomates sont peut-être déjà attaquées par ces petits insectes : les gestes indispensables à faire dès ce soir

Avec la chaleur, de minuscules thrips s’attaquent aux tomates des jardiniers partout en France, laissant un feuillage argenté et des plants affaiblis. Voici comment ajuster vos gestes au potager pour éviter que la récolte ne soit compromise.

Vous avez chouchouté vos tomates tout le printemps, et soudain leurs feuilles se marbrent de reflets argentés, comme froissées. Aucun escargot à l’horizon, pas de taches de mildiou, pourtant le pied semble freiner net sa croissance. Avec les épisodes de chaleur, cette scène s’est multipliée dans les potagers.

Le coupable, dans bien des cas, s’appelle thrips : un insecte d’à peine 1 à 2 mm qui perce les tissus et aspire la sève. Vers 30 °C, certaines espèces ont accompli leur développement en une dizaine de jours, contre plus d’un mois autour de 15 °C. Autrement dit, vos tomates peuvent être envahies en quelques semaines… à moins de changer deux ou trois habitudes au jardin.

Pourquoi la chaleur attire les thrips sur vos tomates

En période de canicule, le manque d’eau affaiblit fortement la tomate. Le feuillage se ramollit, la plante ferme ses stomates pour limiter l’évaporation, et l’air reste très sec autour des tiges non paillées. Ce microclimat chaud et sec a parfaitement convenu aux thrips, qui se cachent souvent sous les feuilles ou dans les fleurs jaunes.

Résultat, plusieurs générations se sont succédé sur la même plante et la pression a grimpé en flèche. En piquant les cellules, ces insectes ont laissé des plages argentées ou brunies, parfois des fruits déformés. Certaines espèces transmettent même des virus, comme la maladie bronzée de la tomate, qui tache et déprécie fortement la récolte.

Reconnaître une attaque de thrips et intervenir tout de suite

Nous avons tous déjà vu une feuille de tomate un peu pâlie sans trop s’inquiéter. Avec les thrips, chaque détail compte. Surveillez surtout les feuilles du milieu du plant : si elles deviennent grisées, comme satinées, et qu’en les inclinant à la lumière on distingue de minuscules points noirs, ce sont souvent leurs déjections.

Les trois signaux qui doivent vous alerter :

feuilles argentées ou marbrées, parfois enroulées ;

fleurs qui sèchent ou tombent prématurément ;

jeunes fruits piqués, avec de fines cicatrices.

La bonne routine consiste à passer 30 secondes par pied, une à deux fois par semaine, en regardant surtout l’envers des feuilles et les bouquets de fleurs. Dès les premiers symptômes, un jet d’eau tiède sous les feuilles et la suppression des plus atteintes ont déjà limité l’explosion de la colonie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte préservée la plupart de vos tomates 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arrosage régulier, paillage épais et surveillances éclairs cassent les conditions idéales des thrips, tout en gardant des plants vigoureux, capables de supporter quelques piqûres. 💡 Le petit plus : combiner douche sous les feuilles et quelques pièges bleus englués autour des tomates pour capturer les adultes en continu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les feuilles devenir presque entièrement argentées avant d’agir : plusieurs générations de thrips se sont déjà multipliées et le plant est difficile à sauver.

Les bons gestes inspirés de la lutte biologique des pros

Pour soulager immédiatement vos tomates, un arrosage copieux au pied, le soir, puis un bon paillage (paille, tonte sèche, BRF) ont rafraîchi le sol et réduit le stress hydrique. Des pulvérisations douces de décoction d’ail et de savon noir, par temps couvert, ont dérangé les thrips tout en préservant les auxiliaires. Quelques pièges bleus englués, placés à hauteur du feuillage, capturent les adultes qui tournent autour des plants.

En cas d’attaque sérieuse, il est possible de s’inspirer des serres professionnelles qui misent sur la lutte biologique. La coopérative bretonne Savéol utilise par exemple des punaises et des micro-guêpes, car, comme le rappelle franceinfo, « Grâce à l’utilisation des insectes, on met des protections naturelles plutôt que d’utiliser des produits phytosanitaires. » Au potager, l’installation de fleurs attractives, d’hôtels à insectes et, si besoin, de nématodes du type Steinernema feltiae a peu à peu renforcé cette armée d’alliés contre les thrips.