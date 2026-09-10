Ce bouchon de liège que tout le monde met au lave-vaisselle : ce qu’il fait à vos verres ternes (et le piège)

Vos verres sortent du lave-vaisselle avec un voile blanc qui résiste à tout ? L’astuce du bouchon de liège promet de les aider, mais son effet réserve des surprises.

Des verres qui sortent du lave-vaisselle couverts d’un voile blanchâtre, comme s’ils étaient sales malgré le cycle intensif : scène connue. Beaucoup incriminent aussitôt la tablette, enchaînent les rinçages à la main et finissent par cacher ces verres au fond du placard quand les invités arrivent. Depuis quelques mois, un autre réflexe circule partout : glisser un bouchon de liège dans la machine en espérant retrouver des verres étincelants.

Cette astuce, remise au goût du jour par une vidéo de Laëtitia Milot avec la société de ménage Shiva puis relayée par Marmiton, a été testée par des milliers de foyers. Reste une grande question : que fait vraiment ce petit bouchon de vin dans le lave-vaisselle, et jusqu’où peut-il sauver des verres ternes ?

Pourquoi vos verres ressortent ternes du lave-vaisselle (et ce n’est pas la faute du produit)

Dans la majorité des cas, ce voile blanc vient d’une eau très dure, riche en calcaire. À chaque cycle, de minuscules cristaux se déposent sur le verre pendant le séchage. Ils finissent par former une pellicule mate et peuvent créer des micro-rayures qui accrochent encore plus les dépôts, surtout quand le niveau de sel régénérant est trop bas.

Mais tous les voiles ne se valent pas. Quand le dépôt part en frottant avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc chaud, il s’agit de tartre réversible. Si le verre reste laiteux, avec des zones irisées qui ne disparaissent plus, les fabricants parlent de corrosion du verre : la surface est attaquée en profondeur, et là, aucun bouchon de liège ne peut faire marche arrière.

Ce que le bouchon de liège fait vraiment aux verres ternes

L’astuce du bouchon de liège ne sort pas de nulle part : elle circule depuis longtemps dans les familles, avant d’être relancée en 2025 par Shiva et Laëtitia Milot. Le liège est un matériau naturel formé de petites alvéoles fermées. Il ne boit pas l’eau comme une éponge, mais sa micro-texture offre une surface où viennent se fixer une partie des résidus minéraux et des composés responsables des mauvaises odeurs.

Pendant le lavage, le bouchon circule avec l’eau et capte une partie de cette humidité chargée en calcaire. Moins de gouttes restent collées sur les parois des verres au moment du séchage, ce qui limite mécaniquement la formation du voile. Les retours d’expérience parlent d’une amélioration visible en quelques cycles sur les dépôts légers, à condition que la machine soit déjà correctement réglée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Brillance des verres Visible en 3 cycles 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le liège, matériau alvéolaire, offre une surface de “piège” où se fixent une partie des résidus minéraux et composés odorants, tout en limitant légèrement l’humidité résiduelle autour des verres pendant le séchage. Dans un lave-vaisselle bien réglé, ce petit effet tampon suffit souvent à réduire le voile calcaire léger et les odeurs persistantes. 💡 Le petit plus : astuce quasi gratuite et zéro déchet : on réutilise un bouchon déjà ouvert, sans changer de tablette ni ajouter de produit anticalcaire, et on teste sur quelques cycles avant de l’intégrer à sa routine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : croire que le bouchon remplace le sel régénérant, le produit de rinçage ou le détartrage, ou qu’il peut réparer des verres déjà corrodés, et le laisser des semaines dans la cuve jusqu’à ce qu’il s’effrite et risque de boucher le filtre ou de gêner les bras de lavage.

Quand le bouchon de liège ne suffit pas : les réglages et gestes qui changent tout

Le bouchon de liège reste un coup de pouce, pas une baguette magique. Pour garder des verres brillants, la priorité reste de régler le lave-vaisselle sur la dureté réelle de l’eau, de vérifier régulièrement le niveau de sel régénérant et de remplir le réservoir de produit de rinçage adapté à sa région.

S’ajoutent quelques gestes simples : nettoyer filtre et bras de lavage, éviter de trop entasser le panier supérieur, sortir la vaisselle dès la fin du cycle. Le bouchon, lui, doit être en liège naturel, non parfumé, placé dans le panier supérieur sans gêner les bras, rincé puis séché entre deux lavages et remplacé dès qu’il s’assombrit ou s’effrite, surtout si les verres tiennent à cœur.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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