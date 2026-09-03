Verres blanchâtres au lave-vaisselle : arrêtez de changer de liquide, c’est cette pièce qui sabote le panier du haut

Pendant un an, une lectrice a vu ses verres blanchâtres sortir du lave-vaisselle malgré les changements de produits. Le jour où elle a dévissé une pièce cachée sous le panier du haut, la vraie cause s’est révélée.

On referme la porte du lave-vaisselle avec la satisfaction du devoir accompli. Puis, en l’ouvrant, c’est la déception : les verres du haut ressortent blanchâtres, parfois même un peu gras, alors que le bas de la vaisselle semble propre. Beaucoup réagissent en augmentant la dose de produit, en changeant de tablettes ou de liquide de rinçage.

Pendant douze mois, une lectrice a ainsi changé de flacon chaque mois, persuadée que la solution se trouvait au rayon ménage. Le jour où elle a dévissé une petite pièce grise au fond, juste sous le panier supérieur, elle a découvert que son lave-vaisselle n’arrosait presque plus le haut. Et c’est là que le vrai déclic commence.

« Pendant un an, j’ai accusé le mauvais coupable »

Dans son esprit, le coupable était tout trouvé : le liquide de rinçage. Elle a testé les versions premiers prix, les marques stars, les tablettes « tout-en-un », ajouté du sel régénérant et lancé des programmes plus longs. Rien n’y faisait, surtout pour les verres alignés tout en haut, au plus loin des yeux… et de l’eau.

Ce réflexe est très courant dès que des verres blanchâtres lave-vaisselle apparaissent. Pourtant, le liquide de rinçage a surtout un rôle de finition : il aide l’eau à glisser, limite les gouttes qui sèchent en traces, mais n’augmente ni la pression ni la quantité d’eau qui arrive jusqu’au panier supérieur.

Démonter le bras du panier du haut en 10 minutes, sans être bricoleur

Quand seul le haut ressort terne ou encore avec des restes de nourriture, les fabricants d’électroménager pointent plutôt le bras d’aspersion supérieur. Cette pièce en forme de grande hélice, fixée sous le panier du haut, envoie l’eau sous pression par de minuscules gicleurs. Avec une eau calcaire, ces trous se bouchent peu à peu, jusqu’à couper presque tout arrosage de la vaisselle du dessus.

Bonne nouvelle, le démontage prend rarement plus de dix minutes. L’appareil éteint, on tire le panier supérieur vers soi, on repère l’écrou ou le clip central qui tient le bras, puis on le dévisse à la main en tenant le tube d’arrivée d’eau. Le bras vient en tirant doucement vers le bas. Tenue à la lumière, la pièce révèle vite des croûtes blanches qui bouchent plusieurs trous.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie jusqu’à 12 flacons/an en moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une fois les gicleurs débouchés, l’eau retrouve sa pression et arrose à nouveau tout le panier supérieur. Les verres sont réellement lavés et bien rincés, au lieu de recevoir quelques gouttes tièdes. On ne compense plus par des produits supplémentaires : on remet simplement le bras en état, puis on garde l’eau et le calcaire sous contrôle. 💡 Le petit plus : noter au feutre effaçable, à l’intérieur de la porte, la date du dernier nettoyage des bras et du filtre pour penser à le refaire tous les un à trois mois selon la dureté de l’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : forcer avec un tournevis, un clou ou une aiguille métallique dans les gicleurs : on agrandit les trous, on déforme le bras et on ruine la répartition des jets.

Après le bras, les réglages qui empêchent le retour du voile blanc

Une fois les trous débouchés avec un cure-dent en bois et un bain de vinaigre blanc tiède, la différence se voit dès le cycle suivant. Pour que le problème ne revienne pas, les spécialistes rappellent de remplir régulièrement le bac de sel régénérant et d’adapter le réglage de dureté de l’eau à sa commune, surtout dans les grandes villes très calcaires comme Paris, Lyon ou Marseille.

Un contrôle mensuel des bras et du filtre suffit en général, tous les deux ou trois mois si l’eau est peu chargée en calcaire. Si, malgré tout, certains verres restent opaques après un trempage de quinze minutes dans du vinaigre blanc, le voile ne vient plus du lave-vaisselle mais d’une corrosion du verre, irréversible. Autant alors chouchouter les suivants avec ces bons réglages plutôt que multiplier les flacons.