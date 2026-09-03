Ce détail sous les fleurs fanées que vous négligez et qui prolonge la floraison de vos rosiers en septembre

Début septembre, vos rosiers épuisés semblent tirer leur révérence alors que le sol est encore assez doux pour une dernière vague de fleurs. Ce petit point précis sous chaque fleur fanée, une fois visé au sécateur, change pourtant tout.

Début septembre, le massif de roses semble avoir tiré sa révérence. Pétales qui brunissent, tiges nues, boutons rares. Beaucoup de jardiniers se résignent ou coupent à la va-vite les tiges défleuries.

En fin d’été, la lumière baisse, les nuits rafraîchissent et le rosier ralentit. C’est pourtant le moment idéal pour l’aider à repartir, tant que le sol reste doux. Un simple geste, au millimètre près, peut encore offrir des roses avant les premières gelées.

Pourquoi vos rosiers s’arrêtent de fleurir en septembre

Quand une fleur se fane et reste sur la tige, le rosier change de priorité. Il envoie sa sève vers la formation de graines plutôt que vers de nouveaux boutons. Cette montée en graines donne de jolis fruits, mais freine net la floraison.

Après un été chaud et parfois sec, les réserves de la plante ont baissé. Des essais ont montré que, sans retirer les fleurs fanées, la pause entre deux vagues atteint souvent cinq à six semaines. Avec une coupe précise, elle descend à environ trois semaines seulement, ce qui ouvre encore une fenêtre de floraison.

Le détail sous la fleur fanée : où placer exactement le sécateur

Nous avons tous déjà coupé une rose fanée « au jugé », quelque part sur la tige. Pour rallonger la saison, il faut au contraire bien couper les fleurs fanées des rosiers en septembre en visant la première feuille saine composée de cinq petites feuilles, en descendant depuis la fleur. À sa base se trouve un léger renflement : le bouton foliaire.

Ce petit bourgeon est prêt à émettre une nouvelle tige florifère. Le bon geste consiste à placer le sécateur environ cinq millimètres au-dessus de lui, et à couper en biais, la partie la plus haute tournée vers l’extérieur du buisson. Un outil propre, bien affûté et un temps sec limitent les maladies.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Semaines de floraison gagnées 2 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant juste au-dessus du bouton foliaire actif, la sève n’alimente plus les graines mais une nouvelle pousse porteuse de boutons. 💡 Le petit plus : Profiter de chaque passage pour retirer quelques feuilles tachées et aérer le centre du rosier sécurise encore davantage la reprise. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper trop près du bouton ou continuer cette taille après la mi-septembre en climat frais épuise le rosier et expose les jeunes pousses au gel.

La petite routine de septembre pour des roses jusqu’en octobre

Avant de tailler, un rapide diagnostic s’impose. Un rosier remontant qui a déjà fleuri plusieurs fois cette année répond très bien à ce geste. Un sujet qui n’a donné qu’une vague de fleurs au printemps est sans doute non remontant ; mieux vaut alors laisser ses cynorrhodons pour l’automne.

Sur les rosiers remontants, quelques minutes par semaine suffisent. Taille des fleurs fanées, arrosage régulier sans excès, dernier apport d’engrais riche en potasse et retrait des feuilles tachées forment un trio gagnant. Un léger paillage au pied stabilise l’humidité et les températures, et a souvent permis de prolonger les floraisons jusqu’en octobre.

Repérer les fleurs fanées et couper juste au-dessus de la première feuille à cinq folioles.

Passer une fois par semaine de début à mi-septembre, plus longtemps seulement en climat doux.

Arroser en profondeur après la taille, sans mouiller le feuillage.

Éliminer les feuilles malades à la poubelle, jamais au compost.