Rosiers remontants : ce point de coupe méconnu à ne plus jamais rater pour des fleurs jusqu’à l’automne

Partout en France, les rosiers remontants marquent parfois une pause en plein été, au grand regret des jardiniers. Comment couper les fleurs fanées des rosiers remontants au bon endroit pour relancer les boutons sans affaiblir les branches ?

Au cœur de l’été, beaucoup de rosiers semblent lever le pied : quelques fleurs, puis plus rien, seulement un fouillis de tiges vertes. Le problème vient souvent moins de la variété que du sécateur. Un millimètre trop haut ou trop bas et la floraison s’essouffle.

Bonne nouvelle : sur un rosier remontant, le bon point de coupe suffit à relancer une vague de boutons en quelques semaines, parfois jusqu’aux premières fraîcheurs d’automne. Reste à savoir où poser la lame pour booster les fleurs sans épuiser la plante ; c’est ce geste que l’on va décortiquer.

Pourquoi le bon point de coupe change tout

Si l’on laisse une rose fanée en place, elle commence à former un fruit, le cynorrhodon. Le rosier consacre alors son énergie à produire des graines au lieu de fabriquer de nouveaux boutons. La Société Nationale d’Horticulture de France rappelle que supprimer ces fleurs fanées facilite nettement la remontée.

Sur un rosier remontant, cette taille verte déclenche plusieurs floraisons entre fin de printemps et automne. À l’inverse, un rosier non remontant ne refleurit qu’une fois : on coupe alors surtout pour nettoyer, pas pour espérer une seconde vague. D’où l’importance d’identifier son rosier avant de couper partout en été.

Repérer la feuille à cinq folioles : le geste des 5 et 5

Devant une tige, on commence par compter les folioles. Juste sous la fleur se trouvent souvent de petites feuilles à trois parties. En descendant, apparaît la première feuille à cinq folioles, plus grande et bien nervurée. C’est au-dessus de cette feuille que la SNHF et la Royal Horticultural Society recommandent de placer la coupe.

Concrètement, on suit la tige sous la fleur fanée jusqu’à cette feuille solide, on repère le bourgeon logé à son aisselle et, si possible, tourné vers l’extérieur du buisson. Avec un sécateur propre et bien affûté, on coupe en biais environ 5 mm au-dessus de ce bourgeon, la pente opposée à lui pour que l’eau de pluie s’évacue.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison prolongée 2 à 3 vagues 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant la fleur avant le cynorrhodon, on redirige la sève vers le bourgeon choisi, qui émet rapidement une nouvelle pousse souvent florifère. 💡 Le petit plus : Associer toujours cette coupe à un arrosage profond le soir même limite le stress hydrique et accélère la reprise du rosier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre toutes les tiges en plein été comme lors de la taille de printemps, ou confondre rosier remontant et non remontant.

Après la coupe : aider le rosier à refleurir jusqu’à l’automne

Une fois les fleurs fanées coupées au bon endroit, le rosier a besoin d’un petit coup de pouce. En été sec, un arrosage lent et profond, autour de 5 L par pied, aide les nouvelles pousses. Un engrais organique spécial rosiers, dosé légèrement, soutient la floraison sans gonfler seulement le feuillage.

Dans la plupart des jardins de France, cette taille verte se pratique de juin à fin août, parfois jusqu’à début septembre en climat doux. Ensuite, on espace les coupes pour laisser le rosier entrer en repos, profiter de quelques fruits décoratifs, et surtout ne pas supprimer par erreur les rameaux qui porteront la floraison de l’année suivante.