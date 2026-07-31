Arrêtez de payer 15 € vos sacs de terreau : ces déchets de cuisine font bien mieux, à une condition

Entre sacs de terreau à 15 € et poubelle de cuisine qui déborde, un même ingrédient se cache. Et si vos épluchures devenaient un terreau gratuit pour vos plantes ?

Sous l’évier, la poubelle déborde d’épluchures tandis qu’en jardinerie les sacs de 40 L s’affichent entre 5 et 15 € pièce. On porte ces sacs lourds sans imaginer qu’on paie surtout pour une matière première déjà présente à la maison.

Ces restes forment pourtant un amendement organique gratuit, capable de nourrir tomates, courgettes ou plantes d’intérieur. Entre économies et geste pour la planète, une simple routine en cuisine suffit à remplacer une bonne partie du terreau industriel.

Pourquoi vos sacs de terreau à 15 € sont un faux bon calcul

Un sac de terreau du commerce contient souvent de la tourbe, extraite de tourbières qui stockent du carbone. Quand elles sont exploitées, ce carbone part dans l’atmosphère, tandis que les sacs voyagent en camion, emballés dans du plastique.

Côté budget, un sac de 40 L coûte entre 5 et 15 €, et il faut 20 à 30 L de substrat par m² de potager en bac. Avec quelques jardinières et un coin potager, la note grimpe vite… pour une simple terre brune.

Notre routine express avec déchets de cuisine pour remplacer le terreau

Nous avons tous déjà rempli la poubelle d’épluchures en pensant qu’elles ne servaient à rien. En réalité, elles composent avec le marc de café et les coquilles d’œufs un trio de déchets de cuisine : vitamines, azote et calcium exploitables par les racines.

Pour un mélange type, on peut viser 100 g de pelures, 50 g de marc humide et 2 coquilles sèches. On hache fin les épluchures, on réduit les coquilles en poudre, on émiette le marc, puis on ajoute du carton brun déchiqueté avant de laisser reposer 2 à 3 jours à l’ombre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Prix d’un sac de terreau jusqu’à 15 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Épluchures, marc et coquilles apportent matière organique, azote et calcium ; avec le carton, ils se décomposent vite et nourrissent les racines. 💡 Le petit plus : Réservez un bocal de poudre de coquilles pour booster les tomates. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais utiliser ce mélange brut comme terreau pur ni le laisser en surface sans terre par-dessus.

Bien utiliser ce « terreau maison » et ne plus dépendre des jardineries

Cette courte fermentation donne un compost express encore reconnaissable, mais déjà riche en nutriments. Au potager, on gratte quelques centimètres de terre au pied des tomates ou courgettes, on dépose une poignée de mélange, puis on recouvre : à chaque arrosage, l’eau entraîne doucement les éléments vers les racines.

En pot ou en jardinière, ce mélange s’utilise en fine couche sous le paillage, jamais comme terreau pur. Pour rempoter, on préfère un compost mûr obtenu en quelques mois, mélangé à de la terre de jardin et à un matériau drainant. L’ancien terreau sain se recycle en retirant 5 à 10 centimètres en surface et en les remplaçant par ce terreau maison, pour nourrir sans racheter de sacs.