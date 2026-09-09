Ce reste de savon dans les toilettes remplace mes blocs WC : mal placé, il pourrait ruiner votre chasse d’eau

Parti pour finir à la poubelle, un simple morceau de savon a atterri au fond d’un porte-brosse et a bouleversé une routine WC bien rodée. Comment ce geste anti-gaspi permet de se passer de blocs parfumés sans sacrifier la propreté ?

Un petit savon qui glisse des mains sous la douche, trop mince pour être utilisé, finit souvent à la poubelle. Une lectrice a tenté autre chose : « J’ai posé un vieux morceau de savon dans mes toilettes juste pour ne pas le jeter. » Depuis, elle n’a plus acheté un seul bloc WC.

Ce geste presque machinal cache une vraie bonne idée anti‑gaspi. Derrière ce simple reste de savon de Marseille ou de savon noir se dessine une autre façon d’entretenir les toilettes, plus douce pour le porte‑monnaie et pour la planète. Reste à comprendre ce que ce savon fait vraiment dans la cuvette.

Le jour où mon vieux savon a remplacé le bloc WC

Dans beaucoup de salles de bains, des chutes de savon d’Alep ou de Marseille s’entassent au bord du lavabo. Elles ont déjà été payées, mais terminent souvent à la poubelle quand elles deviennent trop fines. Les rapprocher des toilettes permet de leur offrir une seconde vie très utile.

Les blocs WC parfumés, même en version « verte » comme certains modèles Arcyvert certifiés Ecocert, restent des produits à fabriquer, emballer, transporter. Leur prix paraît faible, mais sur une année, l’addition grimpe. Réutiliser un savon existant évite ces achats répétés et réduit les déchets, surtout le plastique des supports et des boîtes.

Ce que fait vraiment un morceau de savon dans la cuvette

Un morceau de savon dans les toilettes n’est pas un détartrant miracle, mais un allié d’entretien au quotidien, qui limite les dépôts sans remplacer un produit désinfectant. Le savon est un tensioactif : il modifie la tension de l’eau et aide les salissures à glisser au rinçage. Sur la porcelaine, cela limite l’accroche de l’urine séchée et des débuts de calcaire. Le savon noir, plutôt alcalin, agit surtout sur les taches organiques, pas sur le tartre déjà durci.

Un savon de Marseille, un savon noir ou un savon d’Alep, sans colorant ni parfum de synthèse, convient très bien. L’eau du porte‑brosse devient légèrement savonneuse, la brosse WC frotte mieux et la cuvette se salit moins vite. Le parfum reste discret, surtout avec une note de lavande, et ces savons simples sont compatibles avec une fosse septique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie & déchets évités 0 bloc WC acheté 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le savon est un tensioactif : il fait « glisser » les résidus au lieu de les laisser accrocher, ce qui garde la cuvette visuellement propre plus longtemps. 💡 Le petit plus : Choisir un savon à la lavande, au laurier ou totalement neutre pour ajuster l’odeur des toilettes sans parfum synthétique agressif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Mettre le savon, ou n’importe quel bloc, dans le réservoir de chasse : à la longue, cela attaque les joints et peut endommager le mécanisme.

Comment utiliser un vieux savon sans abîmer vos toilettes

Pour profiter pleinement de ce système, le bon endroit reste toujours l’extérieur de la chasse d’eau. Le morceau de savon se dépose au fond du porte‑brosse, jamais dans le réservoir, au risque d’abîmer joints et mécanisme. À chaque passage, la brosse remonte un peu de solution savonneuse et entretient la cuvette.

Pour aller plus loin, il est possible de râper les restes de savon, de les faire fondre dans de l’eau chaude, puis de verser le mélange refroidi dans un spray. Deux à trois fois par semaine, on vaporise, on laisse agir quelques minutes, on frotte, on tire la chasse. En cas de tartre déjà installé, un détartrant à base d’acide citrique reste nécessaire, ainsi qu’un changement de brosse tous les trois à six mois.