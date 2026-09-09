Odeur d’égout dans une pièce inoccupée : ce test de 10 secondes dans votre lavabo révèle si vous gaspillez 60 €
Une odeur d’égout envahit votre chambre d’amis ou la buanderie alors qu’elles restent fermées ? Un simple test de dix secondes au lavabo peut suffire à trancher entre fausse alerte et vraie panne.
Une odeur d’égout qui surgit dans la chambre d’amis ou la buanderie, alors que personne n’y met les pieds depuis des semaines : la scène se répète dans beaucoup de logements, surtout quand le chauffage se rallume. On ouvre la fenêtre, on pulvérise du désodorisant, parfois on imagine déjà le débouchage compliqué.
Une phrase circule chez les bricoleurs : « Laissez couler l’eau dix secondes dans le lavabo d’une pièce inoccupée et penchez-vous : ce qui remonte à ce moment-là chiffre le déplacement du plombier ». Derrière l’image, il y a un vrai test, simple et fiable, pour savoir si l’appel au professionnel s’impose vraiment… ou si dix secondes d’eau suffisent à régler le problème.
Cette odeur d’égout qui revient toujours dans la même pièce : ce que votre lavabo essaie de vous dire
Dans la majorité des cas, cette odeur d’égout localisée n’annonce pas une canalisation bouchée, mais un détail invisible de plomberie : le siphon presque à sec. Sous chaque lavabo se cache un petit réservoir en forme de U, rempli d’une colonne d’eau de 5 à 7 centimètres. Cette réserve, appelée garde d’eau, forme un bouchon naturel qui bloque les gaz du réseau d’égout.
Quand le lavabo est peu utilisé, surtout dans une pièce chauffée et sèche, cette mince barrière s’évapore doucement. Une fois la garde d’eau disparue, plus rien ne sépare la maison de l’air vicié des canalisations. L’odeur débarque alors à chaque courant d’air, et la chambre d’amis se met soudain à sentir la cave humide.
Le test des 10 secondes : comment savoir si vous venez d’économiser le déplacement du plombier
Le geste à faire est d’une simplicité déconcertante. Ouvrir le robinet du lavabo qui sent mauvais, laisser couler un filet d’eau pendant 10 à 20 secondes, puis couper et se pencher aussitôt au-dessus de la bonde. Si l’odeur a disparu ou devient à peine perceptible, le diagnostic est posé : le siphon était simplement sec, et vous venez d’éviter un déplacement de plombier facturé entre 30 et 60 €.
Ce court filet d’eau reconstitue instantanément la garde d’eau manquante. Neuf fois sur dix, l’odeur ne revient pas avant plusieurs semaines, exactement comme si un professionnel avait « réparé » quelque chose. Si, au contraire, l’odeur ressurgit en quelques heures, ou qu’un glouglou se fait entendre ailleurs quand l’eau s’écoule, le problème dépasse ce simple manque d’eau dans le siphon.
Les micro-gestes pour que ça ne recommence pas (1 minute par mois)
Pour éviter à la garde d’eau de disparaître, un petit rituel suffit. Une fois par semaine, verser un verre d’eau dans les lavabos, douches ou WC peu utilisés maintient le siphon rempli. Avant un départ prolongé, laisser couler l’eau quelques secondes puis ajouter une fine couche d’huile végétale dans la bonde ralentit encore l’évaporation.
Ces gestes ne coûtent rien, prennent moins d’une minute et évitent d’empoisonner l’air de la maison avec des produits agressifs. Si malgré tout l’odeur revient vite et s’accompagne de bruits de succion répétés, l’intervention d’un plombier s’impose : un simple clapet anti-vide, entre 15 et 40 €, suffit souvent à stabiliser définitivement le réseau.
En bref
- 🛁 Odeur d’égout localisée dans une chambre d’amis ou une buanderie, surtout au redémarrage du chauffage dans une pièce peu utilisée.
- 🔧 Un test très simple au lavabo, basé sur dix secondes d’eau qui coulent, sert de diagnostic rapide avant d’appeler un plombier.
- 💶 De petits gestes réguliers autour du siphon et ce test des dix secondes peuvent transformer une odeur inquiétante en simple rappel d’entretien.
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