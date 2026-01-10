Siphon de lavabo bouché : ce geste tout bête à faire à la main qui règle odeurs et glouglous en 10 minutes

Le lavabo qui glougloute, l’eau qui stagne, l’odeur d’égout au moment de se préparer : ce scénario revient. Beaucoup dégainent aussitôt un déboucheur chimique coûteux, sans garantie de résultat. En réalité, le cœur du problème se cache souvent dans le siphon de lavabo, et il se règle à la main en quelques minutes.

Lors d’ateliers bricolage, une habitante se penche sur son évier en expliquant : "Vous voyez, chez moi, c’est tout noir !", raconte une locataire, citée par le Parisien. Le technicien lui répond : "J’imagine Madame, je vais vous donner les astuces pour y remédier.", en montrant comment remplacer un joint ou nettoyer un siphon de lavabo. Même sans être bricoleur, la méthode est bien plus simple qu’elle n’y paraît.

Préparer le nettoyage du siphon de lavabo sans dégâts

Avant de commencer, vider le meuble sous le lavabo, placer une bassine sous le siphon, enfiler des gants et garder un chiffon prêt. "C’est aussi un moyen d’aider les locataires à se sentir mieux chez eux et à prendre confiance en leurs capacités", résume Abdellah Sangaré en parlant de ces gestes simples.

Le but reste d’intervenir sans odeur ni dégâts. Ouvrir la fenêtre, prévoir un sac poubelle pour les résidus et repérer la partie inférieure du siphon, le "culot" à dévisser. Beaucoup découvrent alors que ces manipulations sont accessibles : "C’est parfait d’être informés des petits gestes appropriés au quotidien par des professionnels", se réjouit une participante.

Démonter et nettoyer le siphon de lavabo à la main

Placez la bassine sous le culot, puis saisissez-le à pleine main et tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Sur un siphon en PVC, la force de la main suffit ; un chiffon sec améliore la prise si ça glisse. Dès que le filetage se desserre, laissez l’eau accumulée tomber dans la bassine, puis terminez de dévisser sans perdre le joint.

Vider le contenu solide du culot directement dans la poubelle.

Dégager à la main cheveux et amas collés dans la partie restée fixée au lavabo.

Rincer le siphon à l’eau chaude ailleurs, avec une vieille brosse à dents si besoin.

À ce stade, les odeurs viennent surtout de la "boue" de savon et de cheveux. En retirant ces dépôts à la main, puis en rinçant abondamment chaque élément à l’eau chaude, on assainit vraiment l’installation. "Passer sous l’eau régulièrement son mécanisme de votre ventilation réduit grandement le risque d’humidité sur les murs", rappelle un technicien ; le même réflexe de rinçage vaut pour un siphon encrassé.

Remonter, tester l’écoulement et éviter les prochaines odeurs

Avant de remonter, inspectez le joint : il doit rester souple, non fendu et sans gros dépôts. Replacez-le dans sa gorge, présentez le culot bien droit puis revissez à la main, sans forcer. Une fois le siphon sec, faites couler beaucoup d’eau et passez le doigt sous chaque raccord pour vérifier qu’aucune goutte n’apparaît.

"Dans la réalité, c’est d’abord vers nous que le locataire se tourne en cas de pépin, rappelle Elsido, en poste à la Noé depuis 20 ans. Le gardien, c’est celui qui doit tout régler et très vite. L’important, c’est de leur expliquer tranquillement qui fait quoi et quand..."