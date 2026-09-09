Fini les fruitiers qui ne donnent rien après septembre : les pépiniéristes plébiscitent cet arbre fruitier méconnu

Fin septembre, les paniers se vident alors que les après-midi restent encore douces au jardin. Et si le néflier changeait discrètement la fin de saison au verger ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Mespilus germanica 🌸 Nom courant Néflier commun 📏 Dimensions 3 à 6 m de haut x 3 à 5 m de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre légère ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C 🍂 Feuillage Caduc

Fin septembre, les paniers se vident, les framboisiers brunissent et le verger prend cette allure un peu mélancolique. Cerisiers, pêchers, pruniers ont déjà tout donné, alors que les après-midis restent encore douces, idéales pour grignoter quelque chose cueilli au jardin.

Dans les pépinières, le discours est tout autre : ce creux de production n’est pas une fatalité. De plus en plus de professionnels conseillent un même arbre, longtemps rangé au fond des catalogues, capable d’offrir des fruits quand la pelouse est déjà blanchie de givre. Cet allié discret, c’est le néflier, un fruitier rustique qui remet de la vie dans le verger après septembre.

Pourquoi votre verger se tait dès la rentrée

Dans la plupart des jardins, le calendrier est toujours le même : fruits à profusion du printemps à la fin de l’été, puis presque plus rien. Les variétés proposées en jardinerie ont été choisies pour une production estivale, facile à vendre, pas pour nourrir la famille en plein automne.

Résultat, dès que les jours raccourcissent, le verger familial se contente de belles couleurs de feuillage sans rien à croquer. Nous avons tous déjà eu ce sentiment frustrant en regardant un arbre bien vert mais désespérément vide. Les pépiniéristes, eux, ont remis en avant quelques espèces capables de bousculer ce scénario, à commencer par le néflier commun.

Le néflier, l’arbre rustique qui donne quand les autres dorment

Botanique mais très accessible, le néflier commun (Mespilus germanica) forme un petit arbre de 3 à 6 m de haut pour environ 5 m d’envergure. Son feuillage caduc jaunit puis se teinte de cuivre, ses grosses fleurs blanches de fin mai échappent souvent aux gelées tardives, et ses fruits, les nèfles, se récoltent en octobre-novembre, souvent après les premières gelées.

Ce calendrier à contre-courant explique son succès actuel. Ce que les professionnels mettent en avant, c’est un concentré d’atouts pour le jardin familial :

une rusticité proche de -20 °C ;

un port compact, adapté aux petits vergers ;

des fruits parfumés, parfaits en compote ou gelée.

D’ailleurs, cet arbre est autofertile : un seul sujet suffit pour avoir des fruits, contrairement à bien des pommiers. À ne pas confondre avec le néflier du Japon, plus frileux, souvent réservé aux régions très douces ou à la culture en pot.

Où planter le néflier pour des paniers tardifs

Pour bien s’installer, le néflier aime un emplacement ensoleillé ou légèrement ombragé, à l’abri des sols lourds et gorgés d’eau. Les pépiniéristes recommandent une plantation à l’automne, de préférence en septembre-octobre, quand la terre est encore tiède et que les racines peuvent travailler avant l’hiver.

Creusez un trou large, ameublissez le fond, mélangez la terre avec un peu de compost mûr, arrosez bien puis paillez : la base est posée. Ensuite, contentez-vous d’un arrosage suivi les deux premières années et d’une taille très légère, limitée au bois mort et aux branches qui se croisent.