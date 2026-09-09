Terrasse au fond du jardin : cette erreur avec le béton peut vous valoir l’huissier au premier gros orage

Dans un lotissement en pente, une terrasse en béton renvoie soudain toute l’eau de pluie chez le voisin du bas. Entre ruissellement, huissier et responsabilité civile, l’affaire prend une tournure plus sérieuse qu’il ne l’imaginait.

Dans ce petit lotissement en pente, il trouvait cette bande d’herbe au fond du jardin « impossible à tondre ». Un week-end, il a donc fait couler une grande terrasse en béton jusqu’au mur du fond, bien droite, bien nette… et totalement imperméable.

Au premier orage d’octobre, l’eau a filé comme sur un toboggan, a sauté le muret, puis s’est invitée chez le voisin du bas, inondant sa cour et marquant son mur d’auréoles marron. Ce dernier a fait venir l’huissier dès le lendemain matin. Entre droits du propriétaire, ruissellement et responsabilité, la suite mérite d’être regardée de près.

Terrasse et ruissellement : quand le confort d’en haut devient galère en bas

Une terrasse qui remplace une bande de gazon change tout à l’échelle du jardin. Là où la terre absorbait doucement l’eau de pluie, le béton la renvoie d’un bloc vers le point le plus bas. Si la pente dirige cette lame d’eau vers le terrain voisin, les flaques persistantes, infiltrations et murs qui verdissent peuvent rapidement être qualifiés de trouble anormal du voisinage.

Les juges regardent alors l’ampleur des dégâts, leur répétition à chaque gros orage et le fait qu’ils n’existaient pas avant les travaux. Même si la terrasse respecte le permis et les limites de propriété, le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », rappelle Bon Cap en citant Legifrance.

Premier orage, premières marques d’eau : les réflexes qui changent tout

Nous avons tous déjà minimisé un dégât en nous disant « ça ira mieux la prochaine fois ». Dans ce type de conflit de voisinage, c’est l’inverse qu’il faut faire. Dès le premier ruissellement venu de la terrasse voisine, il est précieux de documenter ce qui se passe :

photos et vidéos datées du filet d’eau venant d’en haut et de l’accumulation chez vous ;

détails des traces d’humidité, fissures, revêtements qui se décollent ;

éventuels témoignages d’autres voisins présents lors de l’orage.

Un constat d’huissier autour de 300 € fige ensuite la situation. Une expertise amiable (souvent entre 500 et 1 500 €) permet de relier techniquement la terrasse aux désordres et de chiffrer les réparations, parfois de l’ordre de 8 000 € pour une dalle à reprendre. L’action en indemnisation se prescrit en principe en cinq ans à compter de la découverte du dommage, selon l’article 2224 du Code civil : mieux vaut donc ne pas laisser traîner.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un dossier bien préparé – photos, constat d’huissier, devis et éventuellement expertise – pèse lourd face à l’assurance habitation et au juge. Il rend le lien entre la terrasse du voisin et les dégâts quasiment impossible à contester. 💡 Le petit plus : profiter d’un nouvel orage pour refaire quelques vidéos montrant que le phénomène se répète, idéal pour illustrer le caractère « anormal » du trouble. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de promesses orales du voisin sans aucune preuve écrite ni constat, puis découvrir quelques années plus tard que la prescription de cinq ans est presque écoulée.

Et si c’est votre terrasse qui fait problème ? Des travaux pour apaiser le voisinage

Côté propriétaire de la terrasse, la meilleure défense reste la prévention. Avant de couler une dalle jusqu’au mur du fond, un paysagiste ou un maçon peut vérifier la pente, prévoir un caniveau contre le mur, laisser une bande de sol perméable ou installer un drain discret qui renvoie l’eau vers un point d’infiltration adapté.

Si la terrasse existe déjà, rien n’est figé : ajout d’une rigole, reprise locale de la pente, création d’une petite zone de graviers au droit du mur… Ces réglages coûtent souvent moins cher qu’un procès. D’ailleurs, beaucoup de dossiers se sont soldés par un accord amiable, avec partage des frais, dès que le voisin a compris que sa terrasse ne pouvait pas transformer le jardin d’en bas en mare permanente.