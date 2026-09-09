Chaque week-end, ce pain à déchirer au beurre d’ail et mozzarella a fait disparaître tous les feuilletés apéro

Chaque week-end, ce grand pain à partager au beurre d’ail et mozzarella remplace tous les feuilletés sur ma table. Pâte levée moelleuse et boules filantes changent l’apéro.

Le parfum du beurre chaud à l’ail qui sort du four, la croûte qui crépite encore et, sous les doigts, ces petites boules de pâte qui se détachent en filant de mozzarella… Le week-end, ce grand pain posé au centre de la table fait immédiatement oublier tous les feuilletés apéro.

À la maison, on le prépare chaque week-end ; plus personne ne réclame les feuilletés tant ce pain à déchirer est moelleux, beurré et terriblement filant. L’idée est simple : une pâte levée moelleuse, des boules enrobées de beurre à l’ail et de mozzarella râpée, serrées dans un moule et cuites ensemble. Reste à connaître les bons gestes pour obtenir ce fameux pain à partager au beurre d’ail et mozzarella.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte levée moelleuse : 375 g de farine de blé, 6 g de levure boulangère sèche, 12 g de sucre, 5 g de sel, 240 g de lait tiède, 42 g de beurre doux ramolli

✅ Pour le beurre à l’ail : 115 g de beurre doux pommade, 3 gousses d’ail finement hachées, 3 g de persil séché

✅ Pour le fromage : 180 g de mozzarella râpée spéciale cuisson + 80 g de mozzarella en petits dés (optionnel, pour des cœurs coulants)

✅ Options gourmandes : 30 g de parmesan râpé, quelques lardons revenus ou fines rondelles de chorizo, herbes de Provence ou origan

Pourquoi ce pain à partager au beurre d’ail et mozzarella remplace tous les feuilletés

Face aux feuilletés souvent secs ou brûlés sur les bords, ce pain à l’ail moelleux rappelle une brioche salée à partager. Les boules de pâte serrées dans le moule gardent la mie humide, absorbent le beurre parfumé et emprisonnent la mozzarella râpée, qui file à chaque bouchée au lieu de sécher sur la plaque.

La méthode pour des boules de pâte au beurre d’ail et mozzarella toujours moelleuses

Tout repose sur une pâte souple et élastique, pétrie puis laissée lever jusqu’à doubler de volume. Le lait doit être simplement tiède, 35–40 °C, pour activer la levure boulangère sèche. Chaque morceau est enrobé de beurre à l’ail pommade puis roulé dans la mozzarella.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait tiède, sucre et levure ; ajouter farine, sel, beurre, puis pétrir une pâte lisse et laisser lever. Technique : Dégazer la pâte, la poser sur le plan de travail et la couper en petits morceaux réguliers. Cuisson : Tremper chaque morceau dans le beurre à l’ail, le rouler dans la mozzarella râpée puis le déposer dans le moule chemisé. Finition : Enfourner à 180 °C environ 25 minutes, jusqu’à croûte dorée, puis laisser reposer quelques minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps global ≈ 2 h 🔍 Le secret de l’expert Lait correct, pétrissage et boules serrées garantissent une mie filante. ✨ Le twist gourmand : Quelques cœurs de mozzarella et parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Lait brûlant, boules espacées.

Servir et conserver ce pain à déchirer

Se réchauffe doucement à 150 °C et accompagne salades, soupes.