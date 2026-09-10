Lave-linge : je refermais toujours le hublot après la lessive, ce que j’ai trouvé dans le joint m’a glacée

Pendant des mois, cette lectrice refermait aussitôt le hublot de son lave-linge, sans comprendre pourquoi son linge propre sentait le renfermé. Le jour où elle a écarté le joint en caoutchouc, l’origine des mauvaises odeurs lui a sauté aux yeux.

Dans de nombreux foyers, refermer aussitôt le hublot d’un lave-linge est un réflexe presque automatique : la salle de bains paraît rangée, rien ne dépasse. Cette lectrice faisait pareil, jusqu’au jour où son linge a commencé à sentir le renfermé. « Je refermais le hublot de mon lave-linge dès la fin de chaque lessive : je trouvais ça propre, rangé, une machine qui ne traîne pas ouverte au milieu de la salle de bains. »

Semaine après semaine, elle accuse la lessive, puis l’adoucissant, puis la qualité du programme. Rien n’y fait : cette odeur de moisi revient toujours, surtout sur les serviettes. Jusqu’au matin où, en écartant pour la première fois le pli du joint en caoutchouc, elle comprend enfin d’où viennent ces mauvaises odeurs de lave-linge qui s’accrochent au linge propre.

Ce que cachait vraiment le joint du hublot que je refermais toujours

Sous le repli inférieur du joint de hublot, là où l’œil ne va jamais, s’étalait un dépôt grisâtre, légèrement collant. Sur un lave-linge frontal, ce joint forme des plis qui retiennent après chaque cycle un mélange d’eau savonneuse, de cheveux, de peluches et de résidus de lessive. À l’abri de la lumière et de l’air, cette rigole devient un terrain idéal pour moisissures et bactéries.

L’odeur ne vient donc pas seulement de la cuve : ce mini marécage caché dans le caoutchouc parfume tout l’air du tambour et finit par imprégner les textiles. Beaucoup de foyers frottent vite fait le hublot en verre ou ajoutent du parfum de linge, sans jamais écarter le joint. À la longue, les taches noires s’incrustent et le remplacer peut coûter entre 15 et 60 €.

Pourquoi refermer le hublot aggrave les mauvaises odeurs du lave-linge

En refermant aussitôt la porte, on enferme avec elle toute l’humidité du cycle. L’eau coincée dans les plis du joint, sur le hublot et les parois ne s’évapore pas, l’air ne circule plus, les moisissures se nourrissent des résidus de savon. L’odeur de moisi s’installe alors dans la machine. Les fabricants conseillent pourtant de laisser porte et bac à produits entrouverts après chaque lavage.

Les lavages répétés à 30 ou 40 °C, très utilisés pour économiser l’électricité, n’aident pas non plus. Ils nettoient le linge, mais ne montent pas assez en température pour dissoudre toutes les graisses et résidus organiques qui se déposent dans la cuve, derrière le tambour. Un cycle à vide à 90 °C par mois décrasse l’ensemble et casse le cercle vicieux des mauvaises odeurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au quotidien Linge qui sent vraiment le propre 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En asséchant le joint, en aérant la cuve et en lançant régulièrement un cycle très chaud, on supprime l’humidité stagnante et les résidus qui nourrissent les bactéries. Les zones cachées ne baignent plus dans l’eau sale, l’odeur de moisi disparaît peu à peu et le linge ressort enfin vraiment propre. 💡 Le petit plus : Entrebâiller aussi le bac à lessive après chaque cycle et profiter du lavage à 90 °C pour ajouter un petit verre de vinaigre blanc dans le tambour, afin d’aider à dissoudre les résidus de lessive et à neutraliser les odeurs tenaces. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Refermer le hublot immédiatement après chaque lessive et surdoser lessive ou assouplissant pour masquer l’odeur au lieu de nettoyer la machine en profondeur.

Trois zones cachées qui sabotent vos efforts contre les mauvaises odeurs

Trois autres zones cachées méritent aussi l’attention. Le bac à lessive, d’abord : rempli à ras bord, il garde un fond d’eau et de produit qui fermente ; mieux vaut le retirer, le rincer à l’eau chaude savonneuse et le remettre en le laissant entrouvert. Le filtre de vidange, ensuite, derrière la petite trappe en bas : il retient peluches et eau sale, à nettoyer chaque mois appareil débranché, avec une bassine et une vieille brosse à dents.

Pour que le linge reste frais, il suffit après chaque lessive d’un chiffon sec dans les plis du joint, hublot et bac entrouverts, et jamais de mélange vinaigre blanc–eau de Javel.