Lave-vaisselle : si vos verres ressortent voilés, arrêtez de changer de liquide et ouvrez enfin ce bac caché
Vos verres sortent blanchis du lave-vaisselle malgré les pastilles premium et le dernier liquide de rinçage ? Le vrai coupable se cache dans un réservoir oublié et un réglage d’eau qu’on ne touche jamais.
Vous sortez les verres du lave-vaisselle, confiants dans ce nouveau liquide de rinçage « ultra brillance », et le verdict tombe : un voile blanc, terne, comme poudré. Alors un autre flacon, puis des pastilles plus chères, puis un rinçage à la main… Les verres restent voilés, l’énervement grimpe.
Ce réflexe de changer de produit masque souvent la vraie cause : dans beaucoup de foyers, ce n’est pas le liquide qui pose problème, mais l’eau du robinet, très calcaire. La clé se cache dans un petit bac vissé au fond de la cuve ; tant qu’il reste négligé, les verres voilés au lave-vaisselle reviennent, encore et encore.
Pourquoi vos verres ressortent voilés alors que vous changez de liquide de rinçage
Le liquide de rinçage a un rôle précis : il dépose des tensioactifs qui font glisser l’eau sur le verre pour limiter les gouttes et accélérer le séchage. Il améliore la brillance, mais il ne corrige pas une eau dure ni ne neutralise le calcaire. Changer de marque encore et encore ne fera donc rien contre un voile blanc dû à l’eau du robinet.
Dans un lave-vaisselle, trois produits ont chacun leur mission : le détergent lave, le liquide de rinçage aide à sécher, et le sel régénérant protège de la dureté de l’eau. Quand ce dernier manque ou que le réglage de dureté n’est pas adapté, l’adoucisseur interne laisse passer calcium et magnésium : en séchant à 65 °C, ces minéraux forment ce film terne qui couvre les verres.
Calcaire ou verre abîmé ? Le test au vinaigre qui tranche en 20 minutes
Derrière le même aspect de verre blanchi se cachent pourtant deux réalités. La plus fréquente : un dépôt calcaire en surface, un peu farineux au toucher, qui s’enlève. L’autre, bien plus sournoise, est la corrosion du verre : la matière elle-même est attaquée en profondeur, le verre devient laiteux, parfois irisé, et cette altération reste définitive.
Pour savoir où en sont vos verres voilés au lave-vaisselle, un test suffit : remplir un bol de vinaigre blanc, y plonger un verre terne et patienter 15 à 20 minutes. Si le voile disparaît, il s’agissait de calcaire, réversible à condition de remettre du sel et de régler la dureté de l’eau. S’il persiste, le verre est gravé : inutile d’insister, mieux vaut préserver les prochains en évitant cycles trop chauds et excès de détergent.
Le bac à sel régénérant : l’adoucisseur miniature que personne n’ouvre
Ce fameux bac qu’on n’ouvre jamais se trouve au fond de la cuve, sous le panier inférieur : un gros bouchon rond à dévisser. En dessous, un réservoir d’eau salée recharge une résine échangeuse d’ions qui agit comme un adoucisseur miniature. Sans sel régénérant, la résine se sature, l’eau redevient dure, le voile blanc s’installe et les résistances s’entartrent, avec à la clé surconsommation et pannes coûteuses.
Dans une eau calcaire, sept foyers sur dix sont concernés : ce bac est leur meilleur allié. Les bons gestes sont simples : utiliser uniquement du sel spécial lave-vaisselle, vérifier le niveau une fois par mois, essuyer les grains tombés et régler la dureté de l’eau selon la valeur indiquée sur la facture ou la bandelette, sans pousser le curseur au maximum.
Sources
En bref
- ⚪ Dans de nombreuses cuisines, les verres voilés au lave-vaisselle s’accumulent, malgré les pastilles 3-en-1 et les liquides de rinçage toujours plus chers.
- 🧪 Un test rapide au vinaigre blanc et un regard vers l’adoucisseur intégré suffisent souvent à distinguer calcaire de verre déjà abîmé.
- 🧂 En ajustant mieux la dureté de l’eau et en s’occupant enfin du bac à sel, les verres et même la machine pourraient changer de visage.
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