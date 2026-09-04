Hotte aspirante : cette habitude d’automne de mon voisin avec les grilles évite un danger caché dans le conduit

Chaque automne, un voisin commence la saison des plats mijotés en décrochant les filtres métalliques de sa hotte aspirante. Ce rituel discret évite à une graisse bien plus dangereuse de poursuivre sa route.

Lui, il attend les premiers matins frais pour s’y mettre. Tandis que la plupart ressortent les cocottes, ce voisin commence par grimper sur un tabouret et décrocher les filtres métalliques de sa hotte aspirante. Un geste discret, presque maniaque, qui intrigue autant qu’il rassure ceux qui l’observent depuis des années.

À l’automne, avant la saison des plats mijotés, il démonte, vaporise, fait tremper, passe au lave-vaisselle. Ce qu’il enlève alors – une couche de graisse jaunâtre et collante – finirait sinon dans le conduit et autour du moteur. Et c’est précisément là que tout se joue, bien loin du simple coup d’éponge sur l’inox.

Quand on ne les nettoie pas, la graisse continue sa route… dans le conduit et le moteur

Les larges grilles argentées ne sont pas qu’un habillage : ce sont des filtres métalliques. Leur maillage retient les vapeurs grasses avant qu’elles n’atteignent le conduit d’évacuation de la hotte et le bloc moteur de la hotte aspirante. Quand ces filtres saturent, ils laissent passer un brouillard d’huile qui se dépose plus loin, couche après couche.

La graisse sèche, durcit, puis forme une croûte très inflammable dans le conduit et autour du moteur. Les manuels de hotte parlent clairement d’un risque d’incendie domestique lié aux graisses de cuisson. Certains rappellent même que « Un filtre encrassé peut transformer votre hotte en véritable foyer d’incendie ». Ce n’est pas un hasard si l’Arrêté du 25 juin 1980, article GC 18, impose aux cuisines professionnelles un dégraissage des conduits au moins tous les six mois : la logique de prévention vaut aussi dans une cuisine familiale.

La méthode simple du voisin : vinaigre + lave-vaisselle (et l’alternative à l’évier)

Sa routine n’a rien d’un chantier. Hotte éteinte, il déclipse les filtres, les pose dans l’évier et les pulvérise de vinaigre blanc ou de produit dégraissant. Puis il les glisse au lave-vaisselle, à l’horizontale dans le panier du haut, sur un programme classique. L’eau très chaude décroche la graisse logée dans la maille métallique sans effort, à condition de laisser ensuite bien sécher avant de remettre en place.

Pour qui préfère éviter le lave-vaisselle, la variante est tout aussi simple : une bassine ou un évier rempli d’eau très chaude, du liquide vaisselle, une cuillère de bicarbonate, vingt minutes de trempage, puis un passage de brosse douce. Un rinçage, un séchage, et la barrière métallique retrouve sa capacité d’absorption. Ce geste régulier protège le moteur, mais aussi le filtre à charbon actif qui, sur une hotte à recyclage, se trouve juste derrière les grilles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité & sécurité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant les filtres propres, la graisse se fige dans la maille métallique au lieu de voyager jusqu’au conduit et au moteur, où elle devient difficile à enlever et peut s’enflammer. Ce nettoyage régulier suit les rythmes recommandés par les fabricants et limite fortement les dépôts gras à l’intérieur de la hotte. 💡 Le petit plus : en période de cuisine intensive, ajouter un pré-filtre papier jetable sous les grilles métalliques puis le jeter au printemps : il capture une bonne partie du gras avant qu’il n’atteigne la hotte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de nettoyer l’extérieur de la hotte sans jamais démonter les filtres : la graisse continue de s’accumuler dans le conduit et autour du moteur, avec un appareil qui paraît propre… jusqu’au jour où il s’enflamme.

Un mini-calendrier d’entretien de hotte sur l’année

Pour une cuisine du quotidien, surtout si les plats mijotés et les fritures sont fréquents, les fabricants recommandent de nettoyer les filtres métalliques de hotte aspirante toutes les quatre à huit semaines. L’idée du voisin est simple à retenir : grand nettoyage d’automne, puis contrôle rapide en milieu d’hiver. À chaque fois, les filtres passent au dégraissage et l’intérieur de la hotte est essuyé avec une éponge non abrasive.

Sur une hotte à extraction, l’air est rejeté dehors, mais la graisse peut encore se coller aux premiers centimètres du conduit ; un professionnel pourra intervenir si la hotte n’a pas été entretenue depuis longtemps. Sur une hotte à recyclage, l’ADEME (Agence de la transition écologique) conseille de changer le filtre à charbon actif environ deux fois par an pour préserver la qualité de l’air intérieur. Associer ces rendez-vous à d’autres rituels de la maison, comme le ramonage, aide à ne pas les oublier.