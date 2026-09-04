Salle de bains qui moisit malgré la fenêtre ouverte : ce test du mouchoir sur la VMC révèle un gros souci caché

Fenêtre ouverte, miroir noyé de buée et VMC qui bourdonne : ce scénario cache souvent un défaut invisible. Un geste de 30 secondes, emprunté aux ventilistes, permet de savoir si votre installation aspire encore vraiment.

Fenêtre de salle de bains grande ouverte, miroir qui reste opaque, moteur de VMC qui ronronne au plafond… Beaucoup de logements vivent cette scène chaque matin sans comprendre ce qui cloche. L’air semble circuler, pourtant la buée s’accroche, les joints noircissent et une odeur de renfermé s’installe peu à peu.

Les ventilistes, eux, n’ont pas besoin de long discours. Ils sortent un simple mouchoir en papier, le collent sur la grille, lâchent les doigts… et savent en quelques secondes si la VMC fait son travail ou si elle ne fait que tourner dans le vide. Ce petit geste mérite d’être refait chez soi.

Pourquoi les ventilistes commencent toujours par le test du mouchoir

Pour un professionnel, le test du mouchoir est le réflexe numéro un, avant même d’ouvrir le caisson ou de sortir un anémomètre. Si le papier reste nettement plaqué sur la bouche d’extraction, l’aspiration est au rendez-vous. S’il flotte à peine ou tombe, le message est clair : le débit d’air n’est plus suffisant.

Ce test révèle un piège fréquent : le moteur de VMC peut encore faire du bruit alors que l’extraction est presque à l’arrêt. Dans beaucoup de logements, une salle de bains aspire encore un peu quand les toilettes du fond ne tirent plus rien du tout. Les spécialistes constatent qu’une bouche encrassée peut perdre 50 à 70 % de débit en seulement 18 mois sans entretien, sans que rien ne se voie depuis le sol.

Comment faire le test du mouchoir sur votre VMC (30 secondes chrono)

Choisissez un petit morceau de mouchoir ou de feuille A4, léger et souple. VMC en marche, approchez-le de la grille d’extraction dans la salle de bains, la cuisine ou les WC, puis lâchez. Le papier doit rester bien collé sur la grille, sans être avalé dans la gaine mais sans se décoller au bout de deux secondes.

Répétez l’opération sur toutes les bouches de la maison. Si le mouchoir tombe, ne tient que fugacement ou vibre à peine, la VMC n’aspire plus assez. Les coupables sont souvent les mêmes : bouches encrassées, gaine écrasée dans les combles, entrées d’air de fenêtres bouchées, voire moteur fatigué qui force en continu.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Dégâts évités 500 à 2 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant la couche qui obstrue la bouche et en libérant les entrées d’air, le débit d’extraction redevient correct : l’air humide stagne moins, la condensation recule, la buée et les moisissures régressent tout en ménageant le moteur. 💡 Le petit plus : Faites le test du mouchoir avant et après nettoyage, et montrez la différence d’aspiration aux autres occupants ou à votre bailleur : visuellement, c’est très parlant et cela motive à garder une routine d’entretien. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : penser que « fenêtre ouverte = ça suffit » et ne jamais démonter les bouches : leur débit peut chuter de 50 à 70 % en 18 mois sans que rien ne se voie depuis le sol.

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Un mauvais test n’implique pas toujours de gros travaux. Dans bien des cas, un simple nettoyage remet la VMC d’aplomb : démonter la bouche, la laisser tremper dans de l’eau chaude avec un peu de liquide vaisselle, brosser la couche grise de poussière et de graisse, passer un chiffon légèrement humide dans la partie accessible de la gaine. Attention en cas de VMC hygroréglable : ses capteurs d’humidité ou petites tresses en nylon ne doivent jamais être mouillés.

Les pros conseillent de nettoyer bouches et entrées d’air tous les 3 à 6 mois, et de faire vérifier l’installation par un spécialiste tous les 3 ans environ, pour 80 à 150 €. Un quart d’heure, un mouchoir collé avant/après et quelques photos suffisent à suivre l’état des bouches, à alerter un bailleur en cas de problème, et surtout à éviter des dégâts d’humidité chiffrés entre 500 et 2 000 €, sans parler de l’impact des moisissures sur les bronches des enfants.