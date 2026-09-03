Canalisations bouchées : ce produit près de votre évier que les plombiers conseillent avant de payer 150 €

WC qui montent, évier qui ne se vide plus : les plombiers ont une astuce express avec un produit de cuisine et de l’eau chaude. Quand l’utiliser vraiment avant d’appeler en urgence ?

WC qui menace de déborder un dimanche soir, évier qui glougloute en plein repas… Quand l’eau ne veut plus partir, le stress arrive vite, tout comme l’idée d’une intervention à 150 € ou plus. Avant d’appeler un plombier, beaucoup recommandent pourtant de tenter une combinaison toute simple, avec un produit déjà posé près de l’évier.

Une bonne dose de ce produit, de l’eau chaude et un quart d’heure d’attente : c’est le conseil que les plombiers donnent souvent au téléphone en cas de canalisation ralentie. Ce n’est pas une solution miracle, mais elle fait parfois gagner du temps et plusieurs centaines d’euros. À condition de l’utiliser dans les bons cas, et avec les bons réflexes.

Pourquoi les plombiers conseillent le liquide vaisselle d’abord

Le fameux produit, c’est tout simplement le liquide vaisselle. Rempli de tensioactifs, il s’accroche aux graisses, les rend glissantes et lubrifie les parois des canalisations. Sur une canalisation bouchée par un amas encore mou de papier, de savon ou de graisses de cuisson, cette action suffit parfois à décrocher le bouchon et à le faire glisser plus loin dans le siphon.

La méthode fonctionne quand l’eau s’écoule encore, même lentement : légère stagnation dans l’évier, glouglou, odeurs qui commencent. Là, tenter le duo liquide vaisselle canalisation bouchée a du sens. Si l’eau ne descend plus du tout, si plusieurs évacuations se bouchent en même temps ou refoulent, le problème vient sans doute de la canalisation principale : mieux vaut appeler un plombier sans insister.

Déboucher WC ou évier avec du liquide vaisselle

Pour un WC partiellement bouché, la première règle est de ne plus tirer la chasse. Si le niveau est très haut, il faut en retirer un peu avec un récipient. On verse ensuite l’équivalent d’un bol de liquide vaisselle dans la cuvette, puis on laisse agir 15 à 20 minutes. Viennent alors 2 à 3 litres d’eau chaude, non bouillante, versés d’un coup et en hauteur. La chasse n’est tirée que si le niveau a visiblement baissé.

Pour un évier ou un lavabo, l’idée est la même. On retire d’abord l’eau stagnante pour que le produit atteigne le bouchon, puis on verse une bonne rasade de liquide vaisselle directement dans la bonde. Après 15 minutes de pause, on fait couler un jet continu d’eau très chaude ou on vide une grande casserole. L’opération peut être répétée une fois. L’eau doit rester chaude mais jamais bouillante, pour épargner le PVC et la céramique, et sans mélange avec Javel ou déboucheur chimique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7,5/10 Économie potentielle 100 à 250 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le liquide vaisselle contient des tensioactifs qui entourent les graisses, les rendent plus fluides et lubrifient les parois. L’eau chaude ramollit l’amas, et la pression du jet aide le bouchon encore mou à se décrocher et à glisser plus loin dans la canalisation. 💡 Le petit plus : utiliser cette méthode de temps en temps en préventif sur l’évier de cuisine, puis passer une ventouse juste après pour profiter de la paroi déjà lubrifiée, sans produit agressif ni démontage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser de l’eau bouillante dans des WC en céramique ou des canalisations en PVC, ou combiner cette astuce avec Javel ou déboucheur chimique, au risque d’abîmer les tuyaux et de dégager des vapeurs irritantes.

Les bons réflexes pour des canalisations fluides

Si l’astuce est efficace, c’est parce que le produit lubrifie la canalisation et que l’eau chaude ramollit l’amas, qui finit par se décrocher. Pour éviter les récidives, les plombiers conseillent trois réflexes : pas d’huile de cuisson dans l’évier, une crépine pour retenir les restes, un rinçage occasionnel à l’eau chaude savonneuse. Le marc de café versé dans les toilettes ou l’évier, lui, s’agglomère dans les coudes et peut aider à former un vrai bouchon, voire remplir plus vite une fosse septique.