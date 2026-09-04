Remplissez ce déodorant vide et laissez figer : ce geste anti-tache fait qu’on ne rachète plus de détachant

Un tube de déodorant vidé se transforme ici en stick détachant maison, pensé pour les taches qui gâchent chemises et tee-shirts. Comment ce geste zéro déchet change la corvée de linge sans multiplier les produits ?

Une éclaboussure de sauce tomate sur une chemise fraîchement repassée, un chocolat fondu sur le tee-shirt préféré, des genoux d’enfant couverts de terre… Le réflexe habituel consiste à dégainer un flacon de détachant du commerce, souvent cher, très parfumé et emballé dans encore plus de plastique.

De plus en plus de personnes font un autre choix : elles gardent leur vieux déodorant stick vide, le remplissent d’une préparation maison et le laissent figer. Ce stick détachant maison devient alors leur geste anti-tache fétiche, au point qu’elles ne rachètent plus de détachant. Reste à savoir comment l’adopter à la maison.

Pourquoi ce vieux déodorant vide devient l’arme secrète contre les taches

Le tube de déodorant a un vrai avantage : son format permet une application précise, sans en mettre partout. Tenue en main comme un stylo, la tête du stick cible exactement la tache sur un col, une manche ou l’ourlet d’un pantalon, sans détremper tout le vêtement. Bien nettoyé, il offre une seconde vie utile dans la buanderie.

Glissé dans le panier à linge ou dans une valise, ce détachant solide remplace plusieurs flacons encombrants. Un simple geste suffit : humidifier la zone tachée, frotter avec le stick, laisser agir, puis laver. Les taches de gras, de café, de fruits rouges ou de maquillage sont prétraitées rapidement, avant même le passage en machine.

Les ingrédients clés d’un stick détachant maison (et leur rôle anti-tache)

Le cœur de la recette repose sur trois classiques du ménage naturel. Le savon de Marseille véritable, sans glycérine ajoutée, agit comme un savon de lessive : il décroche la graisse et enrobe la saleté. Le bicarbonate de soude apporte une micro-abrasion très douce et neutralise les mauvaises odeurs. Les cristaux de soude, en petite quantité, renforcent le pouvoir dégraissant, surtout sur les taches alimentaires tenaces.

Ces ingrédients sont déjà utilisés dans de nombreux détachants textiles maison, parfois associés au vinaigre blanc ou à la terre de Sommières. Réunis dans un format stick, ils forment un prétraitement concentré, efficace à condition de respecter quelques règles : agir vite, retirer l’excédent de sauce ou de boue, et toujours commencer à l’eau froide pour ne pas “cuire” la tache dans la fibre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie & sérénité Très haute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le savon de Marseille décroche les graisses, tandis que bicarbonate et cristaux de soude cassent les pigments et désodorisent. Le format stick apporte la juste dose, avec une friction ciblée sur la tache, sans détremper tout le linge ni gaspiller de produit. 💡 Le petit plus : Le même tube se recharge à l’infini avec la même recette, pour un geste vraiment zéro déchet facile à glisser dans le panier à linge ou dans la valise. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre de l’eau chaude sur une tache avant de l’avoir prétraitée au stick, puis sécher à haute température : la tache se fixe dans la fibre et devient presque impossible à rattraper.

Recette express : comment remplir votre déodorant vide et laisser figer le stick

Commencer par vider et laver soigneusement le tube de déodorant, puis le laisser sécher ouvert. Râper finement 20 g de savon de Marseille, ajouter 10 ml d’eau très chaude et faire fondre au bain-marie jusqu’à obtenir une pâte lisse. Hors du feu, incorporer 5 g de cristaux de soude et 1 cuillère à soupe de bicarbonate, en mélangeant bien. Verser aussitôt dans le tube, sans remplir jusqu’au bord, tapoter pour chasser l’air et laisser figer au moins une heure avant de refermer.

À chaque utilisation, humidifier légèrement la tache et la tête du stick, frotter en gestes doux, laisser agir quelques minutes puis rincer ou passer en machine. Pour les textiles fragiles, une version plus douce sans cristaux de soude suffit largement. Une fois le stick presque terminé, la même recette vient simplement recharger le tube : un réflexe zéro déchet qui garde ce détachant maison toujours à portée de main.