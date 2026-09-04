Ne plantez plus au printemps : ces 3 grimpantes de septembre vous cachent des voisins en 2 étés

Votre clôture de jardin est encore nue à l’approche de septembre ? Trois plantes grimpantes bien choisies peuvent la couvrir en deux étés, à condition d’éviter un piège de calendrier.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Clematis spp., Lonicera periclymenum, Hydrangea petiolaris 🌸 Nom courant Clématite, chèvrefeuille grimpant, hortensia grimpant 📏 Dimensions De 2 à 10 m de hauteur, 1 à 5 m de largeur selon l’espèce ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre ; ombre claire pour l’hortensia grimpant ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C selon l’espèce 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant, feuillage dense une fois installé

Une clôture nue au fond du jardin, on finit par ne plus voir qu’elle. Gris du parpaing, lignes du grillage, vue plongeante chez les voisins… et ce petit pincement chaque fois qu’on ouvre les volets. Souvent, on reporte en se disant qu’on plantera des grimpantes au printemps, avec “les beaux jours”.

C’est justement ce réflexe qui fait perdre une saison entière de verdure. Entre fin août et fin septembre, le sol est encore chaud, la pluie revient, l’air se radoucit : une combinaison idéale pour les racines. En misant sur quelques plantes grimpantes de septembre, une clôture aujourd’hui nue peut se transformer en véritable rideau végétal en seulement deux étés.

Pourquoi septembre vous fait gagner deux ans sur vos grimpantes

À cette période, la terre a emmagasiné la chaleur de l’été alors que les températures baissent enfin. Les racines se développent vite dans ce sol tiède, sans avoir à gérer la canicule ni les arrosages d’urgence. Les pluies d’automne entretiennent une humidité régulière qui sécurise la reprise avant l’hiver.

Plantées au printemps, les mêmes grimpantes ont dû, d’après les spécialistes, construire leurs racines et leurs tiges en même temps, juste avant les grosses chaleurs. Résultat : croissance plus lente et clôture clairsemée. Installées en septembre, elles ont déjà un bon chevelu racinaire quand le froid arrive ; au premier été, un écran de feuillage se dessine, et au deuxième, la clôture est presque totalement habillée.

Les 3 plantes grimpantes de septembre qui métamorphosent une clôture

Parmi toutes les grimpantes, trois valeurs sûres se sont imposées dans les jardins français pour couvrir rapidement un grillage ou un mur quand on les plante maintenant.

Clématite : floraisons spectaculaires, du blanc au violet, pour 2 à 4 m de hauteur. Elle aime un sol frais et bien drainé, avec le pied à l’ombre et la tête au soleil. Plantée en terre encore tiède, elle a développé un enracinement profond dès l’automne et a souvent gagné 2 à 3 m de tiges la saison suivante selon Gerbeaud.com.

: floraisons spectaculaires, du blanc au violet, pour 2 à 4 m de hauteur. Elle aime un sol frais et bien drainé, avec le pied à l’ombre et la tête au soleil. Plantée en terre encore tiède, elle a développé un enracinement profond dès l’automne et a souvent gagné 2 à 3 m de tiges la saison suivante selon Gerbeaud.com. Chèvrefeuille grimpant : parfum du soir, floraison généreuse, vigueur impressionnante. Rustique et tolérant, il supporte soleil et mi-ombre et, comme le rappelle Pause Maison, a recouvert plusieurs mètres carrés en seulement deux saisons chez de nombreux jardiniers.

: parfum du soir, floraison généreuse, vigueur impressionnante. Rustique et tolérant, il supporte soleil et mi-ombre et, comme le rappelle Pause Maison, a recouvert plusieurs mètres carrés en seulement deux saisons chez de nombreux jardiniers. Hortensia grimpant : idéal pour un mur ombragé. Ses crampons s’accrochent seuls au support, son feuillage dense et ses grandes fleurs blanches finissent par former un rideau totalement opaque en quelques années, même si le démarrage a été plus lent que les deux autres.

Comment les planter maintenant pour une clôture habillée en deux étés

La méthode reste simple. On a préparé un trou d’au moins 40 cm de profondeur en ameublissant bien la terre et en ajoutant du compost bien décomposé. On installe chaque plant à 15 à 30 cm de la clôture, collet au niveau du sol, tiges orientées vers le support, avec 60 à 80 cm entre deux sujets pour une couverture homogène.

Juste après la mise en terre, un arrosage abondant a humidifié toute la motte, puis un paillage organique a été posé pour garder chaleur et fraîcheur. Nous avons tous déjà oublié d’arroser en nous fiant aux pluies d’automne : c’est l’une des principales causes d’échec, avec les plantations trop tardives, une clématite brûlée en plein soleil ou un hortensia grimpant laissé dans un coin sec. En soignant ces premières semaines, la clôture aura radicalement changé de visage dès l’été prochain.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Clôture de jardin visible ? Ces 4 plantes grimpantes à planter vite vont vous cacher des voisins en quelques semaines»