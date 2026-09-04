Persil, ciboulette : en septembre, ne faites plus l’erreur, cette aromatique vivace coupe-faim se plante à la place

Étrange réflexe de jardinier : au printemps, tout le monde aligne persil et ciboulette, alors que l’estragon, vivace coupe-faim, gagne à être planté en septembre. Que change vraiment ce simple geste au potager et dans l’assiette ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Artemisia dracunculus 🌸 Nom courant Estragon 📏 Dimensions 40 à 80 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Soleil ou légère mi-ombre, emplacement abrité ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -10 à -15 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc, vert vif, très aromatique au parfum anisé

Chaque printemps, la scène s’est répétée dans les jardins : barquettes de persil, touffes de ciboulette alignées au bord du potager, et la satisfaction d’avoir « tout » ce qu’il faut pour la cuisine. Pendant ce temps, une autre aromatique restait en rayon, pourtant bien plus endurante et généreuse une fois installée.

Cette grande oubliée, c’est l’estragon, une plante aromatique vivace qui aime justement être plantée en septembre. Bien enracinée avant l’hiver, elle revient chaque année et offre un parfum anisé capable de transformer un plat… et de calmer l’envie de sauce lourde. De quoi revoir complètement la liste des indispensables au jardin.

Estragon, l’aromatique vivace qui détrône persil et ciboulette

Là où persil et ciboulette doivent souvent être ressemés ou remplacés, l’estragon forme une touffe qui repart du pied au printemps, tant que le sol reste drainé. On a longtemps cru qu’il se plantait comme les autres aromatiques au printemps, alors qu’il profite bien mieux de la douceur de fin d’été pour s’installer.

Son goût subtil, entre anis et fenouil, relève volailles, poissons, œufs, pommes de terre ou simples vinaigrettes. En cuisine, une cuillère d’estragon frais suffit souvent là où l’on aurait ajouté crème ou beurre : une vraie plante coupe-faim au quotidien, sans promesse miracle, juste grâce à son parfum très présent.

Planter l’estragon en septembre : le bon geste et les erreurs à éviter

En septembre, le sol est encore chaud alors que l’air s’est rafraîchi ; l’estragon profite de cette fenêtre pour développer ses racines, sans être épuisé par la chaleur. Au printemps suivant, la touffe a démarré plus tôt et a offert des tiges plus vigoureuses qu’un plant installé en avril.

Choisir un emplacement ensoleillé, au sol léger et bien drainé, sans fumier frais.

Ameublir sur 20 à 25 cm et ajouter un peu de sable si la terre retient l’eau.

Planter le godet au même niveau que la motte, en espaçant de 40 à 50 cm.

En pot, opter pour au moins 30 cm de profondeur, avec billes d’argile au fond.

Arroser pour tasser, puis laisser sécher légèrement entre deux arrosages.

Une touffe d’estragon bien installée : zéro prise de tête et effet coupe-faim

Une fois l’hiver passé, l’estragon repart tout seul. Il a simplement demandé un léger paillage dans les régions aux fortes gelées. L’arrosage reste modéré, sauf en cas de longue sécheresse. Pour la récolte, il suffit de couper les jeunes tiges au-dessus d’un nœud, au fil des besoins, au lieu de raser le pied d’un coup.

Côté assiette, l’estragon a permis de parfumer une vinaigrette à la place d’une sauce crème, de twister un poulet rôti ou une omelette avec très peu de gras. En misant sur cette aromatique plantée en septembre, on a gagné une alliée pour alléger les repas tout en gardant le plaisir du goût.

Sources Top Santé

«Avant juin prenez cette habitude avec votre basilic en pot pour quil tienne plus longtemps»