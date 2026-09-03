Terrasse brûlante en septembre alors qu’il fait moins chaud : ce piège du soleil couchant que tout le monde ignore
Septembre arrive, l’air se rafraîchit, mais votre terrasse exposée sud ou ouest reste brûlante en début de soirée. Entre soleil rasant, sol minéral et manque d’ombre, le paradoxe s’explique.
En septembre, le thermomètre affiche enfin des valeurs plus douces, mais vos dalles restent brûlantes à l’heure de l’apéro. L’air semble respirable, pourtant la terrasse se comporte comme une plaque de cuisson, surtout côté ouest. Ce paradoxe de rentrée n’a rien d’une illusion.
Il s’explique par la façon dont le soleil de fin d’été frappe les surfaces, et par la chaleur stockée dans les matériaux. En comprenant ce qui se joue entre août et septembre, il devient plus facile d’adapter la terrasse.
Pourquoi votre terrasse paraît plus chaude en septembre
Sur une terrasse minérale en béton, carrelage ou composite, la température du sol peut dépasser 50 °C, même si l’air est autour de 30 °C. Le revêtement a accumulé les rayons toute la journée et continue à rayonner comme un radiateur.
En plein août, le soleil est haut : toit, balcon et stores projettent de l’ombre au sol. En septembre, sa trajectoire descend, ses rayons deviennent rasants et passent sous ces protections. L’air, souvent plus sec, laisse aussi passer un rayonnement solaire plus direct.
Ce qui fait vraiment surchauffer votre coin repas
Nous avons tous senti cette différence sur une terrasse exposée sud ou ouest : l’air semble lourd, même en septembre. Le trio est simple : orientation plein soleil l’après-midi, grande surface minérale sombre, et très peu de végétation pour filtrer ou rafraîchir.
Un parasol droit laisse passer le soleil rasant sur les dalles. Un carrelage plus clair chauffe moins vite, mais reste brûlant le soir. Quant à l’arrosage au jet, il rafraîchit quelques minutes seulement et gaspille une eau précieuse.
Les bons réflexes pour rafraîchir la terrasse en fin d’été
Pour casser la fournaise, la priorité est de bloquer le soleil d’ouest. Comme le rappelle l’ADEME, créer de l’ombre sur les surfaces minérales limite la chaleur réémise le soir. Un voile d’ombrage incliné, un store abaissé et un treillis couvert de grimpantes forment un rideau. Des arbustes en pot complètent l’ombre et rafraîchissent l’air par évapotranspiration.
Au sol, isoler est tout aussi utile. Un tapis en fibres végétales (jonc de mer, coco, bambou) posé sous la table garde la surface jusqu’à 10 °C plus fraîche qu’un carrelage nu. On peut ajouter des caillebotis bois, humidifier avec l’eau de pluie en fin de journée et privilégier les heures douces.
Sources
En bref
- 🔥 En septembre, une terrasse minérale orientée sud ou ouest peut dépasser 50 °C au sol alors que l’air est seulement autour de 30 °C.
- 🌞 Le soleil rasant de fin d’été passe sous toits et stores, frappe les dalles asséchées et transforme la terrasse en radiateur en fin d’après-midi.
- 🌿 Ombrages bien placés, végétalisation rafraîchissante et revêtements isolants changent pourtant radicalement le ressenti sur une terrasse plus chaude en septembre qu’en août.
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