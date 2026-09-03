Début septembre : ces deux fleurs oubliées de nos grands-parents sauvent votre jardin jusqu’aux gelées en 2026

En 2026, entre canicule et restrictions d’arrosage, les jardins français s’éteignent trop tôt. Les anciens, eux, misaient sur deux fleurs à planter début septembre pour garder couleurs et abeilles bien plus longtemps.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Symphyotrichum (ex Aster) 🌸 Nom courant Aster d’automne, marguerite d’automne 📏 Dimensions 40 à 120 cm de hauteur x 30 à 60 cm de largeur ☀️ Exposition Soleil ou légère mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc, fin, vert moyen

Début septembre, le jardin a souvent l’air lessivé : géraniums pendants, rosiers chiffonnés, pelouse grillée par la canicule. En ville, certaines places ont même perdu leurs bacs fleuris, retirés faute de pouvoir les arroser, comme à Caen pendant la crise de l’eau. Pourtant, nos grands-parents gardaient des massifs colorés sans compter les arrosoirs.

Leur secret tenait en deux fleurs à planter début septembre ou à choyer à ce moment précis : l’aster d’automne et le rosier remontant. Ce duo, travaillé au bon moment, a prolongé la vie du jardin jusqu’aux premières gelées et nourri les abeilles quand tout le reste avait fané. En 2026, cette logique maligne revient au premier plan.

Septembre, le rendez-vous que les anciens ne rataient jamais

Les anciens savaient que la fin d’été est une fenêtre en or : le sol est encore chaud, les nuits se sont rafraîchies et les pluies de rentrée arrivent. Planter une vivace rustique comme l’aster à ce moment-là lui a permis de s’enraciner profondément sans stress de chaleur ni d’arrosages quotidiens. La plante s’est installée avant l’hiver, puis a explosé de couleurs l’automne suivant.

Pour les rosiers, le mois de septembre décidait déjà du spectacle de fin de saison. Des journaux horticoles du XIXe siècle recommandaient de supprimer les fleurs fanées pour obtenir une belle floraison d’automne. Cette habitude a été tenue dans les jardins de campagne : à quelques jours d’intervalle, on mettait les asters en terre et on “réveillait” les rosiers remontants au sécateur.

Asters et rosiers remontants : les gestes de début septembre

Pour l’aster d’automne, la recette n’a pas changé. Le sol a été ameubli sur 30 cm, enrichi de compost, puis le plant installé en plein soleil ou légère mi-ombre. Un bon arrosage de départ, un paillage de feuilles ou de paille, et la vivace a tenu le choc avec très peu d’eau. En septembre, sa floraison légère, mauve ou blanche, a souvent duré jusqu’aux premières gelées tout en attirant abeilles et papillons quand les ressources florales se faisaient plus rares.

Nous avons tous déjà laissé des roses brunir sur pied en nous disant que la saison était finie. Eux coupaient court : sur chaque tige défleurie d’un rosier remontant, ils repéraient la première feuille à cinq ou sept folioles et taillaient juste au-dessus. Ce geste a relancé des boutons, à condition d’arrêter les engrais en septembre, de ramasser les feuilles tachées et de supprimer les gourmands. Sur les rosiers botaniques, en revanche, ils laissaient les fleurs fanées former des cynorrhodons décoratifs pour l’hiver.

Un duo qui tient sans robinet… et qui prépare l’avenir

Placés ensemble, ces deux classiques ont fait merveille. Les asters, en touffes, ont habillé les pieds parfois nus des rosiers et coloré le massif exactement au moment où les nouvelles roses repartaient. Avec leurs grandes racines et un bon paillage, rosier et aster ont profité des pluies de rentrée et ont supporté la sécheresse bien mieux que les jardinières estivales gourmandes en eau.

Pour rejouer ce geste en 2026, on veille simplement à ne pas planter les asters à l’ombre dense, ni dans un sol détrempé, et à ne plus gaver les rosiers d’engrais tardifs qui gèlent ensuite. Un massif d’asters d’automne et de rosiers remontants, pensé début septembre, offre une floraison jusqu’aux premières gelées et un refuge précieux pour les pollinisateurs, sans culpabiliser devant le robinet d’arrosage.