Terrasse : si vous avez encore des jardinières en plastique, les paysagistes misent sur cette solution plus durable

Sur les terrasses françaises, les jardinières en plastique cèdent la place à des bacs en acier corten, zinc ou bois choisis par les paysagistes. Pourquoi ce virage change-t-il tout pour vos plantes et l’allure de votre extérieur ?

Sur les terrasses, un détail ne trompe pas : les longues jardinières en plastique aux couleurs criardes disparaissent peu à peu. À la place, on voit arriver de vrais éléments de déco, choisis comme un canapé ou une suspension, qui structurent l’espace autant qu’ils accueillent les plantes.

Les paysagistes ont depuis longtemps compris que le contenant change tout, pour le style comme pour la santé des racines. Fissures, gel, surchauffe… le plastique cumule les défauts. Alors, que posent-ils désormais à la place, et comment faire le bon choix pour sa propre terrasse ?

Pourquoi les jardinières en plastique ont perdu la cote

Le plastique a séduit par son prix et sa légèreté, mais sur une terrasse exposée toute l’année, il vieillit très vite. Comme le résume Pause-maison (Ouest-France), « les jardinières en plastique se fissurent, jaunissent et se déforment sous UV et gel ». En quelques saisons, les bacs deviennent cassants, se fendent au moindre choc et donnent aussitôt un air négligé à l’extérieur.

Plus gênant encore, ce matériau isole mal. En plein soleil, la terre chauffe vite, les racines sont en stress thermique et l’arrosage devient un casse-tête : trop sec le soir, détrempé le lendemain. Nous avons tous déjà vu ces bacs où les plantes végètent malgré toute la bonne volonté qu’on y met.

Ce que les paysagistes installent à la place : acier corten, zinc et bois

Les professionnels misent sur des matériaux nobles, durables et décoratifs. L’acier corten est devenu la star des terrasses contemporaines : au départ gris orangé, il se couvre peu à peu d’une patine rouille. Cette fine couche d’oxydation, déclenchée par sa composition spécifique, forme un véritable bouclier qui protège l’acier et lui permet de durer plusieurs décennies, sans peinture ni vernis.

Autre chouchou des paysagistes, la jardinière en zinc rappelle les toits parisiens avec sa patine gris mat, parfaite en balcon urbain. Le bois reste, lui, la solution la plus chaleureuse : mélèze, châtaignier ou bois traité autoclave supportent l’humidité, surtout s’ils reçoivent une couche d’huile de lin une fois par an. D’ailleurs, ces matériaux se bonifient avec le temps, là où le plastique ne fait que se dégrader.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de sérénité Long terme 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant le plastique par l’acier corten, le zinc ou un bois durable, les jardinières ont mieux vieilli, ont mieux protégé les racines et ont demandé très peu d’entretien. 💡 Le petit plus : viser des volumes généreux et soigner le drainage a permis d’espacer les arrosages et d’avoir des plantes nettement plus vigoureuses. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser une jardinière sans trous de drainage, directement sur un sol clair, au risque d’eau stagnante, de racines qui pourrissent et de traces difficiles à rattraper.

Bien choisir volume et installation pour une terrasse qui dure

Avant le matériau, les paysagistes regardent le volume. Pour des arbustes ou des vivaces qui restent en place, un bac d’au moins 40 litres offre aux racines l’espace et la réserve d’eau nécessaires. On adapte la jardinière à la plante : bac haut rectangulaire pour un brise-vue de bambous, grand bac pour mini-potager de tomates cerises, radis ou salades.

Dernier point clé, la façon dont la jardinière est posée. Trous d’évacuation, couche de billes d’argile ou de graviers au fond, légère surélévation des bacs en acier corten ou en zinc pour éviter coulures et eau stagnante, petit traitement à l’huile de lin sur le bois chaque année : ces gestes simples ont transformé une terrasse banale en espace chic et durable.