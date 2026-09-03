Fini le distributeur de savon à recharger : les hôtels de luxe sont passés à ce savon solide... et vous ?

Entre flacons vides à répétition et plastique qui déborde, le savon liquide montre ses limites. Les hôtels de luxe misent désormais sur le savon de Marseille solide pour transformer discrètement la salle de bain.

On a tous connu ce moment agaçant où le joli flacon-pompe du lavabo se vide le jour où l’on reçoit du monde. Recharger, essuyer les coulures, jeter la poche plastique… et recommencer quelques semaines plus tard. Pratique en apparence, ce rituel finit par lasser autant que la vue de tous ces contenants autour du vasque.

Dans les hôtels de luxe, ce casse-tête a déjà été réglé depuis longtemps. Là-bas, la pompe en plastique a laissé place à une solution discrète, chic et étonnamment simple à vivre au quotidien. Une astuce inspirée du patrimoine français qui donne tout de suite l’impression d’entrer dans une salle de bain de palace… sans changer tout son mobilier.

Pourquoi le distributeur de savon liquide fatigue tout le monde

Le problème commence dès la formule : beaucoup de savons liquides du commerce contiennent jusqu’à 80 % d’eau. Autrement dit, on paie surtout pour de l’eau transportée en flacon… plus l’emballage. Les recharges en plastique s’enchaînent, les bidons s’entassent dans le placard, puis dans la poubelle. À l’échelle d’un foyer, ce ballet a déjà pesé lourd sur le budget et sur la poubelle jaune.

Côté pratique, ce n’est pas mieux. Le distributeur de savon liquide s’est souvent encrassé, la pompe a fini par se bloquer ou le plastique s’est fendu. Il a alors fallu en racheter un, parfois jeter le flacon à moitié plein, et repartir de zéro. Un cercle vicieux dont même l’hôtellerie tente de s’extraire : certains établissements utilisent déjà de grands bidons de 5 litres pour recharger leurs distributeurs muraux et un fournisseur évoque un hôtel bien-être qui a économisé environ 400 flacons plastiques à usage unique par mois grâce à ce système.

Ce que les hôtels de luxe ont compris avant tout le monde

Dans les palaces, la salle de bain mise sur un objet beaucoup plus simple : le savon de Marseille solide. Présenté en cube généreux ou en galet, il évoque tout de suite un luxe discret, presque intemporel. Sa texture dense tient bien en main, sa couleur naturelle se marie avec le marbre comme avec le béton ciré, et son parfum authentique n’a rien à voir avec certaines senteurs synthétiques de gels douche industriels.

Surtout, un savon solide a duré bien plus longtemps qu’un flacon de savon liquide équivalent, tout en générant quasiment zéro déchet plastique. Pas de pompe à remplacer, pas de poche souple à clipser, juste un pain qui fond lentement au fil des utilisations. Dans certains hôtels haut de gamme, ce choix a permis de simplifier la logistique tout en renforçant l’impression de soin apporté aux détails.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plastique économisé Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le savon de Marseille solide est beaucoup plus concentré que la majorité des savons liquides chargés à 80 % d’eau. Il n’a ni pompe ni mécanisme fragile, donc rien à casser ou à boucher, et son emballage est réduit à un simple papier ou carton. S’il est bien égoutté entre deux utilisations, il fond lentement tout en gardant son pouvoir lavant. 💡 Le petit plus : alterner deux savons et les laisser sécher sur un porte-savon bien drainant permet de prolonger encore leur durée de vie et de garder la salle de bain impeccable. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le savon stagner dans l’eau ou choisir un faux savon de Marseille bourré de colorants et d’additifs, qui fond vite et agresse la peau.

Adopter le savon de Marseille solide chez soi, version palace

Pour profiter des mêmes avantages à la maison, le choix du produit a compté. Un vrai savon de Marseille affiche un fort pourcentage d’huiles végétales, souvent autour de 72 %, sans graisses animales ni colorants inutiles. Il convient aux mains comme au corps, et certains l’ont utilisé pour la vaisselle ou le linge délicat. Le deuxième détail qui change tout a été le porte-savon : en bois ou en céramique, mais toujours drainant, il a empêché le pain de baigner dans l’eau et a prolongé sa durée de vie.

Dans une salle de bain, une seule pièce bien mise en scène suffit souvent à donner cette impression d’hôtel : un cube de savon posé sur un porte-savon en pierre près du lavabo, un autre galet discret dans la douche. Pour aller plus loin, on peut :

réserver un savon neutre à la cuisine, pour les mains et quelques assiettes ;

couper les gros cubes en portions plus faciles à tenir pour les enfants ;

garder un pain d’avance dans le placard, qui parfumera linge et serviettes.