Ce fruit gorgé de soleil a fait oublier le melon à l’apéro, même les invités n’y ont vu que du feu

Plus de melon au marché, mais une assiette de figues jambon cru apéritif qui a changé l’ambiance du soir. Comment ce duo sucré-salé a-t-il conquis tout le monde sans un mot ?

L’odeur chaude du pain qui grille, les verres qui tintent, et au centre de la table… pas de melon. Juste un grand plat où s’alignent des fruits à la peau violette, encore tièdes, dont la chair rose reluit sous un filet d’huile d’olive. On sent déjà des notes de miel et de thym qui se mêlent au parfum salin de la charcuterie.

Ce soir-là, on a remplacé le melon à l’apéro par des figues garnies de chèvre et entourées de fines tranches de jambon cru. Les invités ont picoré, resservi, saucé le plat avec du pain ; personne n’a remarqué l’absence du duo classique. Et si le meilleur moyen de remplacer le melon à l’apéro se trouvait justement dans ces figues gorgées de soleil ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 figues fraîches bien mûres + 100 g de fromage de chèvre frais

✅ 12 fines tranches de jambon cru finement tranché + 40 g de cerneaux de noix

✅ 2 c. à soupe de miel liquide + 1 c. à soupe de crème de balsamique

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive fruitée, thym frais, poivre noir du moulin

Pourquoi mes figues ont fait oublier le melon à l’apéro

Face à une grande assiette de figues jambon cru apéritif, cette recette apéro figues sucré salé fait vite oublier le duo melon-jambon. La figue, plus dense, offre une chair presque miellée qui enlace le salé délicat du jambon et le croquant des noix, pour un accord sucré-salé à l’apéritif, chaud-froid et fondant-croustillant.

Recette de base : figues rôties au chèvre, jambon cru et miel

Pour ces figues rôties jambon cru chèvre, on choisit des figues fraîches bien mûres, souples mais non éclatées, et un jambon cru finement tranché. Le cœur est garni de chèvre frais, de cerneaux de noix et d’un filet de miel et d’huile d’olive fruitée, avant un passage éclair au four à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher, couper la queue, puis inciser chaque figue en croix sans atteindre la base. Technique : Écarter légèrement les quartiers, glisser une cuillerée de chèvre, ajouter noix concassées, huile d’olive et poivre. Cuisson : Disposer figues au four miel et chèvre dans un plat, enfourner à 180 °C pendant 8 à 10 minutes. Finition : À la sortie du four, entourer chaque figue d’une demi-tranche de jambon, ajouter miel, crème de balsamique et thym.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 à 15 min 🔍 Le secret de l’expert À 180 °C, l’eau s’évapore, concentre les sucres de la figue sans la sécher, et le sel du jambon renforce cette impression de douceur. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner le chèvre avec zeste de citron et poivre pour plus de relief. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais servir les figues glacées ni dépasser 10 minutes de cuisson au four.

Version express : figues-jambon en 5 minutes

Pressé ? On ouvre les figues en fleur, on pose une tranche de jambon, un filet d’huile et du poivre, puis on sert aussitôt avec basilic, pain grillé et rosé de Provence.