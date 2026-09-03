Ce parmentier poulet-courgettes à préparer la veille peut sauver tous vos soirs sans idées grâce à un secret bluffant

En manque d’idées le soir, j’ai adopté un parmentier poulet courgettes à préparer la veille, pensé pour les tribus pressées. En quelques gestes, ce gratin familial sort du four parfumé, avec un secret de cuisson qui change tout.

Quand le four s’allume et qu’un gratin dore tranquillement, la maison change d’odeur. Un parfum de beurre, d’ail et de fromage fondu annonce une croûte dorée et une purée moelleuse cachant courgettes et poulet.

On garde ce plat pour les soirs sans inspiration, quand la tribu a faim et que le temps manque. Ce parmentier poulet courgettes préparé la veille se monte vite, se glisse au frais, puis ressort du four encore meilleur le lendemain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre à purée, 15 cl de lait, 40 g de beurre, muscade

✅ 450 g de blancs de poulet ou restes de volaille rôtie désossée

✅ 500 g de courgettes, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 70 g de fromage râpé, 30 g de parmesan, 40 g de chapelure, sel, poivre

Le plat qui nous sauve quand on manque d’inspiration

Ce parmentier poulet-courgettes nourrit quatre personnes avec des produits simples : pommes de terre farineuses, blancs de poulet ou restes de volaille, courgettes, fromage râpé. On l’assemble en avance, on le laisse reposer au froid et, le soir venu, il suffit de le gratiner.

La technique qui change tout : une garniture bien sèche

Pour éviter le parmentier détrempé, on surveille deux points : la garniture courgettes-poulet, cuite jusqu’à évaporation de l’eau, et la purée, souple mais ferme après écrasement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, couper et cuire les pommes de terre 20 minutes dans une grande casserole d’eau salée, puis les écraser encore chaudes avec le lait, le beurre, la muscade, sel et poivre pour une purée souple, non liquide. Technique : Faire revenir l’oignon et l’ail hachés dans l’huile d’olive, ajouter le poulet en petits dés, le faire dorer, puis incorporer les courgettes râpées et cuire à feu moyen jusqu’à ce que la poêle soit presque sèche. Cuisson : Répartir la garniture dans un plat à gratin, couvrir avec la purée en lissant bien, puis parsemer du mélange fromage râpé, parmesan et chapelure ; laisser tiédir, couvrir et placer au réfrigérateur au moins 8 heures. Finition : Le lendemain, sortir le plat pendant le préchauffage du four à 180 °C, puis enfourner 30 à 35 minutes, jusqu’à cœur bien chaud et croûte dorée ; laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 05 🔍 Le secret de l’expert Courgettes et poulet bien desséchés évitent l’eau au fond du plat. Le repos au froid fixe la purée et renforce les arômes, tandis que la croûte fromage-chapelure reste croustillante. ✨ Le twist gourmand : Changer 300 g de pommes de terre pour de la patate douce, ou mêler 80 g de ricotta à la purée chaude pour plus de fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner une garniture encore humide ou une purée trop liquide : le jus remonte, la croûte ramollit et le parmentier perd sa tenue.

Conservation, service et petite touche anti-gaspi

Au frais, le plat se garde deux jours ; on le réchauffe doucement et on peut y recycler les restes de volaille rôtie.