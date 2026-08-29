On raccroche tous au nez des démarcheurs alors que cette phrase et 3 gestes suffisent à stopper les appels pour de bon

Depuis la loi du 11 août 2026, le démarchage téléphonique n’est plus une fatalité pour les particuliers. Quatre réflexes méconnus suffisent pourtant à faire presque disparaître ces appels intrusifs.

Le téléphone sonne au milieu du dîner, d’une sieste ou d’une réunion en visio. On reconnaît tout de suite la petite seconde de blanc, puis la voix qui enchaîne : « Bonjour, je me permets de vous appeler au sujet de… ». Et, réflexe immédiat, on soupire, on raccroche. En espérant, à tort, que cela suffira à les décourager.

Depuis le 11 août 2026, la situation a changé en profondeur : la loi s’est clairement rangée du côté des particuliers. Au lieu de subir, il devient possible de faire réellement cesser le démarchage téléphonique. La clé tient en quatre gestes simples, bien plus puissants qu’un coup de fil écourté.

Depuis le 11 août 2026, la loi a (enfin) basculé en votre faveur

Avant 2026, le démarchage était autorisé, sauf si le numéro figurait sur une liste type Bloctel. Aujourd’hui, c’est l’inverse : les appels commerciaux sont interdits par principe. Une entreprise ne peut vous appeler que dans deux cas précis : si l’appel concerne un contrat en cours (un vrai lien avec ce contrat) ou si vous avez donné un consentement clair, limité à un an, pour être démarché. Et ce consentement peut être retiré à tout moment, même oralement.

Les démarcheurs doivent aussi respecter des horaires stricts : uniquement du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, jamais le week-end ni les jours fériés. Certains secteurs sont totalement bannis, même avec accord : rénovation énergétique, économies d’énergie, adaptation du logement, démarchage lié au CPF. Bloctel a d’ailleurs cessé d’exister le 11 août 2026 ; si un article vous le présente encore comme solution miracle, il n’est tout simplement pas à jour.

Astuce n°1 – Nettoyer vos « oui » cachés pour couper le robinet à la source

Pendant des années, beaucoup de « oui » se sont glissés dans des cases discrètes : jeux-concours, cartes de fidélité, formulaires en ligne, achats en magasin. Résultat, votre numéro circule légalement dans des fichiers de prospection. Premier réflexe : passer en revue vos comptes clients (opérateur, e-commerçants, banque, assurance…) et vos newsletters.

Dans chaque espace « données personnelles » ou « préférences de contact », décochez les appels commerciaux, supprimez votre numéro s’il n’est pas indispensable et utilisez, si possible, le formulaire RGPD pour demander la suppression de votre téléphone des fichiers de prospection. Sans base légale ni accord valable, les plateformes n’ont plus le droit d’appeler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité Appels divisés par 3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Depuis 2026, le démarchage est interdit par défaut et les professionnels doivent prouver que vous avez accepté d’être appelé. En retirant vos accords, en disant clairement stop au téléphone puis en signalant les abus, vous faites peser un vrai risque juridique sur les plateformes. Le blocage technique finit de filtrer les plus tenaces. 💡 Le petit plus : Gardez près du téléphone une phrase-type toute prête et les numéros clés (SignalConso, 33700) notés sur un post-it : sous le stress, cela évite de chercher vos mots et vous restez ferme sans hausser le ton. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se contenter de raccrocher au nez des démarcheurs sans retirer vos consentements ni signaler les appels abusifs : votre numéro reste alors noté comme « à retenter » dans leurs fichiers.

Astuce n°2 – La phrase à dire au démarcheur pour activer vos droits en moins de 10 secondes

Raccrocher aussitôt ne fait que prolonger le problème : dans les logiciels des centres d’appels, votre numéro reste classé comme « joignable ». Mieux vaut répondre une fois, calmement. Demandez le nom de la personne, celui de l’entreprise et son activité, puis dites : « Je refuse tout démarchage téléphonique. Je retire tout accord que vous pensez avoir et je vous demande de supprimer mon numéro de vos fichiers. » Précisez que la loi impose le consentement préalable et que, en cas de rappel, vous ferez un signalement sur SignalConso auprès de la DGCCRF.

Pour les appels ou SMS frauduleux, pensez à transférer le message au 33700. En cas de non-respect répété de votre refus ou d’utilisation abusive de vos données, un recours auprès de la CNIL est possible. Enfin, activez le volet technique : bloquez les numéros gênants sur votre smartphone, utilisez les filtres « appels indésirables » et les options anti-démarchage proposées par votre opérateur sur la box ou la ligne fixe. En combinant ces quatre réflexes, le nombre d’appels non sollicités chute rapidement et le téléphone redevient un allié, pas une source de stress.