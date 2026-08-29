Gouttière bouchée par l'arbre du voisin : cette erreur avec votre sécateur peut vous coûter très cher en justice

En voulant protéger sa maison d’une gouttière bouchée par l’arbre du voisin, un propriétaire a sorti le sécateur. La facture tombée ensuite rappelle sèchement ce que permet vraiment l’article 673 du Code civil.

Un noyer du voisin, une gouttière qui déborde à chaque averse, un sécateur qui démange. Un propriétaire a cru bien faire en raccourcissant lui‑même les branches qui passaient au‑dessus de son toit. L’eau a recommencé à couler… puis la facture est tombée, cette fois depuis le tribunal.

Dans ce type de conflit, ce ne sont pas les feuilles coincées dans la gouttière qui coûtent le plus cher, mais le coup de sécateur donné au mauvais endroit. Entre ce que l’on pense avoir le droit de faire et ce que la loi autorise, l’écart est immense.

Branches du voisin, feuilles dans la gouttière : ce que dit vraiment la loi

L’article 673 du Code civil prévoit que les branches qui avancent au‑dessus de votre terrain restent la propriété du voisin. Vous pouvez l’obliger à les couper, même après des années de silence, car ce droit ne s’éteint jamais. En revanche, vous n’avez pas le droit de les tailler vous‑même, même depuis votre jardin.

Pour les feuilles, fruits ou aiguilles qui tombent et bouchent votre gouttière, la règle est différente. La justice les voit le plus souvent comme un inconvénient normal du voisinage, sans indemnisation. La donne change seulement quand les débordements répétés provoquent infiltrations et frais à répétition : on parle alors de trouble anormal de voisinage, désormais inscrit à l’article 1253 du Code civil.

Les faux bons réflexes face à une gouttière bouchée par l’arbre du voisin

Devant une gouttière bouchée par l’arbre du voisin, le réflexe est de vouloir « se rendre service » avec un coup de sécateur. Danger. Couper ces branches sans mandat écrit peut être assimilé à une dégradation sur son bien et vous priver de toute légitimité ensuite. À l’inverse, vous pouvez supprimer chez vous racines, ronces et brindilles qui dépassent au sol.

Les couvreurs commencent pourtant ailleurs : par la gouttière elle‑même. Leur test fétiche tient en un arrosoir rempli que l’on vide d’un coup au point le plus haut. Si l’eau stagne ou déborde, le souci vient souvent de la pente, des crochets qui se sont affaissés ou de la descente pluviale encrassée.

Retirer feuilles, mousses et débris visibles.

Contrôler rapidement la pente avec un niveau.

Resserrer ou changer les crochets fatigués.

Déboucher la descente et poser une grille.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain global Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous prouvez que vos gouttières sont entretenues tout en respectant la propriété du voisin et les textes applicables. 💡 Le petit plus : Noter après chaque forte pluie la date et quelques photos des débordements pour constituer un dossier solide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper vous‑même les branches du noyer voisin ou grimper sur son terrain sans accord écrit préalable.

La bonne marche à suivre avec un noyer envahissant

La suite idéale est plus posée : d’abord une discussion cordiale avec le voisin, photos à l’appui, puis une lettre recommandée lui demandant l’élagage des branches qui surplombent, sur le fondement de l’article 673 du Code civil. Depuis 2023, une tentative amiable est obligatoire avant de saisir le tribunal, qui pourra à la fois ordonner la taille et indemniser un trouble anormal avéré.