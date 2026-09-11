Buis : cette erreur de taille en octobre que font encore trop de jardiniers coûte cher à vos jeunes pousses tout l’hiver

En France, de nombreux buis impeccables finissent brûlés après l’hiver pour une seule raison : la dernière taille du buis a été faite trop tard. À quel moment précis s’arrêter en septembre pour ne pas condamner les jeunes pousses ?

Un buis impeccable en nuage ou en bordure, puis, au printemps suivant, un pan entier jauni, grillé comme par un sèche-cheveux… La scène est fréquente, et elle a rarement à voir avec un hiver « exceptionnel ». Dans la plupart des jardins, c’est le sécateur qui a parlé trop tard. La vraie frontière se joue souvent en septembre, bien avant que l’on pense à sortir les gants et les écharpes.

Ce petit arbuste persistant répond à chaque coupe par une explosion de nouvelles pousses, aussi tendres que de la salade. Taillé hors saison, il reste vulnérable au moindre coup de froid. D’où une question cruciale pour qui aime les allées bien dessinées : jusqu’à quand oser la dernière taille du buis avant l’hiver sans sacrifier les jeunes rameaux ?

Pourquoi septembre décide du sort de vos buis

Le buis garde son feuillage toute l’année, mais ses jeunes pousses suivent le même rythme que les autres arbustes : au printemps et en été, elles sont vert clair, gorgées d’eau, puis elles « s’aoûtent », c’est‑à‑dire qu’elles durcissent et se transforment en bois résistant. Ce passage du bois tendre au bois dur prend plusieurs semaines. Si une taille tardive relance une poussée en fin de saison, ces tissus n’ont tout simplement pas le temps de se renforcer.

Résultat, dès les premières gelées, ce sont ces jeunes pousses qui paient l’addition : rameaux desséchés, taches brunes, voire branches qui dépérissent complètement. Des tissus encore fragiles deviennent aussi une porte d’entrée idéale pour la cylindrocladiose ou, sur un sujet déjà affaibli par la pyrale du buis, pour d’autres champignons opportunistes.

À quelle date faire la dernière taille du buis selon votre jardin

La grande taille de formation se fait plutôt entre fin mai et juin. La vraie taille du buis en septembre doit rester une simple retouche d’entretien, programmée entre mi‑août et mi‑septembre dans la plupart des régions. Nous avons tous déjà profité d’un doux week‑end d’octobre pour « terminer deux‑trois trucs » au jardin ; pour le buis, c’est souvent le geste de trop.

Climat montagnard ou gelées précoces : dernière taille d’entretien avant le 10‑15 septembre.

Nord, Est, Centre, bassin parisien : pas au‑delà de la mi‑septembre.

Littoral atlantique ou Méditerranée : petite retouche possible jusqu’à fin septembre, mais ultra légère.

Passé ce cap, mieux vaut accepter une silhouette un peu moins nette que de relancer une pousse condamnée. Si une branche gêne vraiment en octobre, se limiter à un ou deux brins coupés au sécateur, puis chouchouter le pied (paillage, arrosage modéré) plutôt que de chercher encore à « faire propre ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de gel Fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrêtant toute vraie taille entre mi et fin septembre selon votre climat, les jeunes pousses ont le temps de durcir avant l’hiver, ce qui limite à la fois les dégâts du gel et l’installation des champignons. 💡 Le petit plus : associer cette dernière taille à un rituel (rentrée scolaire, changement de couette) aide à ne plus dépasser la bonne fenêtre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre sévèrement un buis en octobre ou novembre en espérant le “rattraper” avant l’hiver.

Les bons gestes pour une taille de fin d’été vraiment douce

En septembre, la dernière taille du buis doit rester un simple rafraîchissement, jamais une cure de rajeunissement. On corrige les contours, on égalise les pousses de l’année, mais on évite de rentrer franchement dans le vieux bois. Outils bien affûtés et désinfectés entre chaque arbuste limitent les plaies irrégulières et les risques de maladies sur un végétal déjà sollicité toute la saison.

Le bon moment se situe par temps sec, légèrement couvert, hors heures brûlantes. Tailler un buis détrempé, juste avant plusieurs jours de pluie, revient à laisser des portes ouvertes aux champignons. Après la coupe, un arrosage modéré suffit à l’aider à encaisser le stress, sans engrais azoté qui relancerait une croissance tardive dont il ne profiterait pas… mais que le froid ne manquerait pas de sanctionner.