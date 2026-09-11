Courges : cette erreur avec la tige les fait pourrir, le geste des maraîchers pour les garder jusqu’en mars

Au potager, beaucoup coupent leurs courges au ras du fruit et les voient pourrir avant Noël. Les maraîchers font l’inverse et parviennent à conserver leurs courges tout l’hiver.

Au potager, la scène se répète chaque automne : on coupe fièrement ses grosses courges, on les aligne bien sages dans la cave… et, en décembre, certaines sont déjà molles ou tachetées. Beaucoup ont le même réflexe esthétique, couper au plus près du fruit pour que ce soit “propre”. C’est précisément ce qui les condamne.

Dans les cabanons de maraîchers, les cageots de courge butternut, de potimarron et de courge musquée tiennent souvent jusqu’en mars. Leur secret ne se joue pas seulement sur le stockage ou le papier journal, mais dès le coup de sécateur, au jardin. Une fois que l’on a compris ce geste à l’inverse de nos habitudes, la conservation change complètement.

Couper au ras du fruit : la fausse bonne idée

On imagine souvent qu’une courge, ça “se garde tout seul”. En réalité, l’ennemi numéro un n’est pas le froid mais l’humidité, qui s’infiltre par la moindre blessure. Un pédoncule coupé au ras laisse une zone de chair à vif, encore humide, qui devient une porte d’entrée idéale pour champignons et bactéries.

À cela s’ajoutent le contact entre fruits, la lumière et les petits chocs. Une courge qui commence à pourrir transmet très vite ses moisissures à ses voisines. Résultat : en quelques semaines, la belle récolte d’automne finit en gaspi, surtout pour les fruits coupés trop court ou stockés directement sur un sol frais.

Le geste des maraîchers : garder un long pédoncule

Nous avons tous déjà coupé nos courges “au carré”, collé au fruit. Les maraîchers, eux, attendent que le feuillage jaunisse et que le pédoncule devienne sec et cassant, puis ils récoltent par temps sec en laissant 3 à 10 cm de tige. Ce petit “manche” joue le rôle de bouchon naturel, qui ferme l’accès aux microbes.

Après la coupe, les fruits ont été posés dans un endroit ventilé, hors pluie, pendant 10 jours à 2 semaines pour bien sécher l’écorce et le pédoncule. Vient ensuite seulement l’essuyage au chiffon sec (sans lavage à grande eau), puis l’enveloppement individuel dans du papier journal avant de les ranger sans qu’elles se touchent, dans un cellier ou une cave entre 10 et 15 °C.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation Jusqu’en mars 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le pédoncule long sert de bouchon sec qui limite l’entrée de l’humidité, le séchage de 10 à 15 jours durcit la peau, et le papier journal absorbe la condensation, évite le contact entre les fruits et filtre la lumière. 💡 Le petit plus : poser les courges sur une cagette ou une planche, jamais directement sur un sol froid ou humide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper au ras du fruit, laver à grande eau puis empiler les courges en cave humide.

La méthode complète pour conserver ses courges tout l’hiver

Une fois ce trio “pédoncule long + séchage + papier journal” en tête, la conservation devient très simple, même dans un petit cellier. Les courges à peau dure tiennent particulièrement bien avec cette routine.

Récolter par temps sec, quand le feuillage jaunit et que le pédoncule est sec.

Couper en gardant 3 à 10 cm de tige, sans blesser la peau.

Laisser sécher 10 jours à 2 semaines dans un endroit ventilé, sans contact entre les fruits.

Essuyer avec un chiffon sec, sans les laver.

Envelopper chaque courge dans plusieurs feuilles de papier journal.

Les ranger sur une étagère, sans qu’elles se touchent, dans un lieu sombre, sec, entre 10 et 15 °C.

Vérifier une fois par mois et écarter tout fruit ramolli ou odorant.

Avec ces gestes de maraîcher, les butternuts, potimarrons et courges musquées gardent une chair ferme pendant des mois, tandis que les variétés à chair plus tendre seront simplement consommées en premier.

Sources Maison & Travaux

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