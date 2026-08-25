Fin de saison : ce réflexe “écolo” avec vos pieds de tomates ruine votre compost et la prochaine récolte

Fin septembre, des pieds de tomates fatigués finissent machinalement au compost, dans des jardins pourtant soigneusement entretenus. Au printemps, des plants qui noircissent révèlent le vrai coût de ce geste.

Fin septembre, le potager respire, les cagettes débordent et, dans un grand geste de ménage, beaucoup arrachent les pieds de tomates et les jettent en vrac au compost. Quelques mois plus tard, au printemps, les semis noircissent, les jeunes tiges s’affaissent et l’on accuse la météo, le terreau… ou sa main verte.

En réalité, ce scénario bien connu démarre souvent à l’automne, quand les pieds de tomates rejoignent le bac de cuisine ou le tas du fond du jardin. Ce réflexe paraît écologique, presque évident. Pourtant, il transforme parfois le compost en véritable couveuse à maladies, prête à saboter la récolte suivante sans prévenir.

Le geste “vert” qui entretient le mildiou au potager

La tomate est une des cultures les plus fragiles du jardin. Ses feuilles, tiges et racines accumulent au fil de l’été des spores de mildiou (Phytophthora infestans), mais aussi d’alternariose ou de botrytis. Même un plant qui semblait correct en surface peut héberger ces champignons, surtout sur le feuillage bas. En les mettant au compost avec le reste, on offre à ces ennemis un abri idéal pour passer l’hiver et repartir à l’attaque des tomates et autres solanacées, comme les pommes de terre, dès le printemps.

Pourquoi les pieds de tomates n’ont rien à faire dans un compost domestique

Un composteur de jardin fonctionne presque toujours en “compost froid” : le cœur du tas dépasse rarement 30 à 40 °C, alors qu’il faudrait rester plusieurs jours entre 55 et 60 °C pour neutraliser les spores de mildiou. Ce niveau est atteint en compostage industriel, sur une plateforme thermophile de déchetterie, pas dans un bac familial brassé de temps en temps. Résultat : un compost parfait en apparence, sombre et grumeleux, peut rester truffé de pathogènes. Nous avons tous déjà vu ces semis de tomates qui brunissent à la base, puis se couchent sans raison : lorsque le terreau a été enrichi avec ce compost “maison”, c’est souvent le signe d’une contamination recyclée d’année en année.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de mildiou faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En sortant systématiquement pieds de tomates et autres solanacées de votre compost domestique, vous cassez le cycle du mildiou. Les spores, capables de survivre plusieurs mois dans un tas resté à 30-40 °C, ne reviennent plus contaminer vos jeunes plants via le terreau ou les apports de surface. 💡 Le petit plus : glissez les pieds suspects dans les sacs de déchets verts de la commune : ils seront traités sur une plateforme thermophile où le compostage industriel monte réellement à 55-60 °C, assez pour neutraliser le mildiou. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : recycler des tiges “en apparence saines” de tomates au compost, puis utiliser ce compost pour les semis : c’est le meilleur moyen de provoquer des noircissements fulgurants sur vos jeunes plants.

Les bons réflexes de fin de saison pour des tomates sereines

À l’arrachage, tous les pieds douteux (taches brunes, feuilles flétries, fruits abîmés) sortent du cycle du jardin : brûlage encadré si c’est autorisé, ou dépôt en déchetterie dans la benne de déchets verts, où le compostage se fait à haute température. On ramasse aussi les feuilles tombées au sol, on désinfecte tuteurs et sécateurs à l’alcool ou à l’eau vinaigrée, puis on pratique une rotation des cultures en évitant tomates et pommes de terre au même endroit pendant trois à quatre ans.

Réservez votre compost domestique aux déchets sains (épluchures, feuilles mortes, tiges de haricots).

Ne mettez jamais de pieds ni de feuilles de tomates, ni d’autres solanacées malades, dans ce compost.

Pour la plantation, ajoutez 1 à 2 poignées de compost bien mûr mélangé à la terre, puis une fine couche en surface en cours de saison.

Gardez le compost maison loin des semis : utilisez un terreau léger, arrosez au pied et vos futures tomates auront enfin une vraie chance de tenir leurs promesses.