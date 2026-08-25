Frelons asiatiques : fin août, ils foncent sur vos fruits mûrs, ce geste avant la cueillette évite le pire

Fin août, les frelons asiatiques quittent les ruches pour tourner autour des figues, raisins et pommes du verger familial. Quels réflexes adopter juste avant la récolte pour éviter piqûres et dégâts sans gâcher ce moment ?

Fin août, le verger sent la confiture chaude : grappes qui noircissent, figues qui s’ouvrent, pommes qui tombent dans l’herbe. On pense seulement à la récolte. Pourtant, au même moment, un autre ballet s’installe discrètement autour des branches : les frelons asiatiques changent de terrain de chasse.

Après avoir harcelé les ruches tout l’été, ils délaissent peu à peu les abeilles pour se ruer sur les fruits gorgés de sucre. La cueillette de fin de saison, autrefois paisible, s’est parfois transformée en séance d’esquive sous le figuier ; quelques réflexes bien choisis rendent pourtant le panier beaucoup plus serein.

Fin août : du rucher au verger, le grand virage des frelons asiatiques

Au cœur de l’été, la colonie de frelons asiatique vit pour la protéine : abeilles, guêpes et autres insectes nourrissent le couvain. Fin août, le scénario bascule ; les ruches d’Apis mellifera sont moins actives, la ressource se fait rare et cette société arrivée à son pic cherche surtout des sucres rapides.

Les fruits mûrs de la vigne, du figuier ou du pommier deviennent alors un buffet idéal. Un grain fendu, une figue éclatée ou une pomme blettie libèrent un parfum sucré que les ouvrières ont vite repéré ; elles reviennent en boucle, jusqu’à transformer le verger familial en cantine permanente.

Les fruits les plus attaqués et le réflexe à adopter avant la cueillette

Dans un jardin, tous les arbres ne sont pas logés à la même enseigne. Les frelons asiatiques ciblent d’abord les figuiers chargés, les treilles de raisin de table bien exposées, puis les pommiers, poiriers, pruniers et mirabelliers. Nous avons tous déjà laissé au sol quelques fruits fendus ou écrasés : pour Vespa velutina, c’est un panneau lumineux.

Pour limiter les piqûres, le réflexe clé reste celui évoqué par Pause Maison (Ouest-France) : « Le geste qui change tout tient en une phrase : récolter à la fraîche. » Tôt le matin, tant que l’air reste autour de 12 °C, les frelons sont engourdis ; la cueillette se fait au calme, en vêtements clairs, avec des gants pour les figues ouvertes et le temps d’inspecter chaque fruit avant de le décrocher.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sécurité de la récolte Renforcée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À la fraîche, les frelons volent peu et repèrent moins vos fruits. 💡 Le petit plus : Préparer paniers et outils la veille de la cueillette. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Cueillir en plein après-midi en secouant les branches fruitières.

Préparer le verger et piéger sans danger avant la récolte

Avant la récolte, un verger moins attractif se prépare en quelques minutes : ramasser les fruits tombés, qui fermentent et appellent les frelons, ensacher les plus belles grappes ou figues avec des sachets en organza, tendre éventuellement un filet sur les branches basses, puis installer des pièges à appâts sucrés en périphérie, le vin blanc limitant l’intérêt des abeilles. Si un va-et-vient intense laisse penser à un nid voisin, on s’arrête là et on fait intervenir un professionnel.