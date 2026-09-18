Je faisais sécher le linge au salon : en le déplaçant dans cette autre pièce, j’ai compris ma grosse erreur

Pendant six ans, j’ai laissé mon étendoir trôner au milieu du salon les jours de pluie, sans comprendre d’où venait cette humidité sournoise. Le matin où je l’ai déplacé dans une autre pièce, tout a basculé.

À chaque averse, la scène se répète dans beaucoup de salons : l’étendoir surgit entre le canapé et la table basse, les pulls dégoulinent au-dessus du tapis, le radiateur sert de porte-manteau improvisé. Pendant six ans, une famille a vécu ainsi, persuadée de faire au plus pratique les jours de pluie.

Le déclic est venu un matin tout simple, en déplaçant l’étendoir dans une autre pièce « juste pour essayer ». Le linge a séché plus vite, sans odeur, sans buée sur les vitres. Là, l’erreur a sauté aux yeux : ce n’était ni la machine, ni la météo qui posaient problème, mais bien la pièce choisie pour sécher le linge.

Pendant 6 ans, le réflexe du linge au salon semblait logique

Dès que la météo tournait, l’étendoir atterrissait dans le salon, comme un meuble de plus. La pièce était chauffée, spacieuse, facile d’accès ; pour un foyer sans buanderie ni cave, tout semblait cohérent. Le salon devenait alors un séchoir permanent, avec des vêtements qui occupaient l’espace pendant des heures, parfois des jours.

Les signes d’alerte sont arrivés en douceur. Les vitres se couvraient de buée, une légère odeur de renfermé s’installait, les rideaux et le canapé semblaient toujours un peu humides. Derrière certains meubles, de petites taches sombres sont apparues, le papier peint s’est mis à gondoler près de l’étendoir. Rien de spectaculaire, mais une dégradation lente liée à une réalité simple : chaque kilo de linge mouillé libère jusqu’à 1 litre d’eau dans l’air. Une machine de 5 kg, c’est donc plusieurs litres de vapeur qui finissent dans les murs et les tissus du salon.

Ce qui se passe vraiment quand le linge sèche dans le salon

Quand le linge sort de la machine, l’eau qu’il contient s’évapore et se mélange à l’air de la pièce. Si les fenêtres restent fermées, cet air saturé cherche les surfaces les plus froides : angles des murs, façades extérieures, contour des fenêtres, zones cachées derrière les meubles. La vapeur s’y condense en fines gouttes, créant un terrain idéal pour les moisissures et abîmant peintures et revêtements. Le taux d’humidité dépasse vite la zone de confort recommandée, normalement située entre 40 et 60 %.

L’air devient lourd, plus difficile à respirer, surtout pour les personnes allergiques ou asthmatiques. On ressent une fraîcheur désagréable qui pousse à monter le chauffage, tout en laissant les murs s’imbiber. Le salon est la pire pièce pour cela : très meublé, rempli de textiles, rarement ventilé longuement quand il pleut. À l’inverse, une pièce conçue pour l’eau et bien aérée, comme la salle de bain équipée d’une VMC ou d’une fenêtre, encaisse beaucoup mieux cette humidité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Taux d’humidité idéal 40–60 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En quittant le salon pour une pièce fermée mais bien ventilée, comme la salle de bain ou une petite buanderie avec VMC, l’humidité dégagée par le linge est confinée là où les matériaux sont prévus pour la supporter. La fenêtre entrouverte ou la VMC crée un flux d’air qui évacue la vapeur vers l’extérieur, au lieu de la laisser se déposer dans les murs, les meubles et les textiles de la pièce de vie. 💡 Le petit plus : placer un petit hygromètre dans un angle de la pièce de séchage : si la valeur dépasse régulièrement 60 %, il suffit d’augmenter l’aération ou d’ajouter un déshumidificateur pour protéger durablement les murs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser sécher le linge dans le salon ou la chambre, porte ouverte, chauffage à fond et fenêtres fermées. On croit gagner du temps, on transforme surtout tout le logement en serre humide.

Le jour où l’étendoir a changé de pièce : la force de la ventilation

Le changement a été radical quand l’étendoir a été installé dans une pièce annexe, fenêtre entrouverte et bonne circulation d’air. Même quantité de linge, même lessive, mais quelques heures plus tard, les vêtements étaient secs, sans odeur, et les vitres restaient parfaitement claires. La règle est simple : choisir la pièce la mieux ventilée du logement, idéalement une salle de bain carrelée avec VMC ou fenêtre, fermer la porte pour retenir l’humidité là, puis ouvrir la fenêtre ou activer la VMC le temps du séchage.

Quelques gestes font la différence : espacer les vêtements sur l’étendoir, éviter de le coller aux murs, ajouter un ventilateur ou un déshumidificateur en période de pluie continue. Dans un petit appartement, un couloir traversant ou une cuisine bien aérée feront mieux l’affaire que le salon. Le réflexe à garder en tête est clair : le linge peut rester à la maison, mais l’humidité, elle, doit toujours avoir une porte de sortie.