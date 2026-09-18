Non, votre cerveau n’est pas foutu après 20 ans : cette capacité sociale clé explose encore après 40, étude à l’appui

Une étude en ligne de Joshua Hartshorne et Laura Germine bouscule l’idée d’un cerveau à son apogée à 20 ans. Entre vitesse de traitement et intelligence émotionnelle façonnée par les années, l’équilibre surprend et change notre regard sur l’âge.

On a souvent l’impression que notre cerveau a connu son apogée quelque part vers 20 ans, puis qu’il a entamé une lente descente. Une vaste étude dirigée par les psychologues Joshua Hartshorne et Laura Germine raconte une autre histoire : si la vitesse de traitement atteint bien son maximum en fin d’adolescence, notre capacité à lire les émotions des autres continue, elle, de se renforcer pendant des décennies.

Autrement dit, on devient moins fulgurante pour retenir un code ou apprendre une appli, mais bien meilleure pour sentir qu’une amie va mal derrière un « ça va » de façade, ou que ce silence en réunion n’annonce rien de bon. Le cerveau ne vieillit donc pas en bloc : certaines compétences déclinent, d’autres se bonifient, et cette progression silencieuse de l’intelligence émotionnelle change beaucoup de choses dans la vraie vie.

Vitesse de traitement, mémoire, émotions : ce que révèle l’étude sur l’âge

Selon l’étude menée par Joshua Hartshorne et Laura Germine sur près de 50 000 personnes testées en ligne, la vitesse brute pour prendre une information et répondre grimpe jusqu’à 18 ou 19 ans, puis commence très vite à baisser. La mémoire de travail, cette capacité à jongler avec plusieurs éléments en même temps, progresse encore jusqu’au milieu de la vingtaine, reste stable quelques années, puis décline à partir de la trentaine avancée.

La lecture des états émotionnels d’autrui suit une trajectoire complètement différente. La capacité à juger ce que ressent quelqu’un à partir d’une expression fugace, d’un ton de voix ou d’une phrase ambiguë continue de monter bien après la fin des études, pour atteindre un pic chez les quadragénaires et quinquagénaires. Pendant ce temps, le vocabulaire et les connaissances verbales s’enrichissent jusqu’à la fin de la soixantaine, parfois au-delà, ce qui offre encore plus de nuances pour comprendre et formuler ce qui se joue chez les autres.

Lire les émotions des autres, un travail d’équipe pour le cerveau

Décoder l’humeur de quelqu’un ne se résume pas à « lire sur un visage ». C’est ce qui permet d’éviter les énormes impairs, comme plaisanter avec une collègue en pleurs, mais aussi de choisir le bon moment pour proposer une idée ou aborder un sujet sensible. Les personnes autistes ou schizophrènes qui ont du mal à saisir ces signaux en paient le prix dans leurs relations, signe que cette compétence est au cœur de notre vie sociale.

Les neurosciences montrent que le cerveau s’appuie sur une mosaïque d’indices : les muscles du visage activent l’aire fusiforme des visages, l’amygdale réagit aux expressions de peur, la posture et le ton de la voix affinent le tableau, jusqu’aux odeurs qui peuvent accélérer la détection du dégoût. Des régions comme le cortex préfrontal médian et le sillon temporal supérieur servent de nœuds d’un véritable cerveau social, intégrant en quelques dizaines de millisecondes ces informations pour produire ce fameux « je sens bien qu’il y a un truc ».

À l’âge mûr, une intelligence émotionnelle plus fine au quotidien

Avec les années, nous accumulons des milliers de scènes émotionnelles observées : disputes, réconciliations, non-dits en open space, dîners de famille tendus ou chaleureux. Cette bibliothèque d’expériences donne à un adulte d’âge mûr un avantage discret mais réel pour capter qu’un collègue se ferme, qu’un ado plaisante pour masquer sa peur, ou que l’ironie d’un supérieur cache surtout de l’inquiétude.

Tout le monde peut entretenir cette compétence en apprenant à regarder au-delà du seul visage : prêter attention à la posture, au rythme de la voix, au contexte, au changement d’odeur ou de respiration, puis se donner une seconde avant de réagir pour laisser le cerveau intégrer ces signaux plutôt que répondre au premier réflexe. Des programmes d’entraînement se développent déjà pour aider les personnes autistes ou schizophrènes à mieux décoder les émotions ; s’exposer à des interactions variées et rester curieuse des autres nourrit, à tout âge, cette forme de finesse mentale qui n’a rien à envier à la rapidité des vingt ans.