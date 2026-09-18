Courges fades ou qui pourrissent : ce détail que les maraîchers scrutent avant de couper change tout

À l’automne, jardiniers et maraîchers scrutent leurs courges pour ne pas gâcher des mois de culture. Au-delà de la couleur, un indice discret change tout pour la conservation.

Au potager, la scène se répète chaque automne : devant un potimarron bien orange ou une butternut joliment bronzée, on saisit le sécateur, persuadé que la couleur signe la maturité. Pourtant, ce réflexe fait perdre beaucoup de saveur…

Les maraîchers, eux, ont appris à se méfier de ce trompe‑l’œil. Avant de couper une courge d’hiver, ils scrutent un détail bien plus discret, qui décide de sa tenue en cave comme de son goût dans l’assiette.

Pourquoi la couleur de la courge ne dit pas tout

La teinte des courges d’hiver dépend surtout du soleil et de la chaleur. Un potimarron ou une courge butternut peut afficher son orange ou son beige définitif plusieurs semaines avant que la chair n’ait réellement concentré ses sucres.

À l’inverse, certaines variétés comme la courge spaghetti restent assez pâles même à maturité, ce qui déroute. Résultat : nous avons tous déjà récolté trop tôt, avec des courges fades, ou trop tard, juste avant un coup de gel.

Le vrai geste des maraîchers : le double test en 10 secondes

Au jardin, le premier réflexe des pros est de regarder le pédoncule, cette petite tige qui relie la courge au plant. Quand il est brun, sec, dur comme du bois et parfois craquelé, cela signifie que la plante ne l’alimente plus en sève.

Juste après, vient le fameux test de l’ongle : on appuie légèrement sur l’écorce, côté le plus exposé au soleil. Si l’ongle ne raye plus la peau, la courge est mûre, prête à être coupée entre septembre et fin octobre, de préférence en fin de matinée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation Jusqu’à 6 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant pédoncule sec et écorce dure, on s’assure que la courge a terminé son cycle, que sa peau protège vraiment la chair et que les sucres ont eu le temps de se concentrer. 💡 Le petit plus : Placer les courges quelques jours sur une planche ou un lit de paille, au soleil doux, accélère le ressuyage et renforce encore leur peau avant de les rentrer au frais. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Récolter par temps humide et empiler les courges encore mouillées ou sans pédoncule, ce qui favorise les moisissures et fait pourrir la récolte bien plus vite.

Récolter et conserver : les bons réflexes pour tenir tout l’hiver

Après la coupe, on laisse les fruits se ressuyer quelques jours dans un endroit sec et ventilé, à l’abri de la pluie. On les manipule avec douceur, en gardant au moins 5 cm de pédoncule et en mettant de côté les courges abîmées pour les cuisiner rapidement.

Les stocker ensuite dans une pièce sèche et aérée, autour de 10 à 15 °C.

Éviter de les empiler : chaque courge doit être espacée pour limiter les points de pourriture.

Écarter immédiatement tout fruit qui ramollit ou tache, pour préserver les autres.

Avec ce rituel simple, vos potirons, butternuts et courges musquées gardent leur chair ferme et sucrée pendant des mois. Et sur les étagères du cellier, leurs couleurs seront enfin le signe d’une vraie maturité.