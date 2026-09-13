Courges pourries avant Noël : ce papier du quotidien que les maraîchers utilisent garde vos courges jusqu'au printemps

À l'automne, beaucoup de courges finissent au compost avant Noël, faute de bonnes conditions de stockage. Les maraîchers utilisent pourtant un geste gratuit pour conserver les courges tout l’hiver à la maison.

Chaque automne, la scène se répète : de magnifiques potimarrons et courges butternut rentrent à la maison en septembre, et début décembre, la moitié de la cagette est molle, tachetée, bonne pour le compost. Pourtant, ces légumes d’hiver sont censés tenir des mois sans broncher.

Derrière cette déception, il n’y a ni mauvaise variété ni fatalité météo, mais un détail de stockage. Dans les caves des maraîchers, butternuts, potimarrons et courges musquées de Provence patientent jusqu’en janvier sans faiblir, grâce à un geste tout simple et à un objet du quotidien que tout le monde a chez soi.

Pourquoi vos courges pourrissent avant même les fêtes

Une courge récoltée continue de vivre : elle respire, échange de l’eau avec l’air, réagit au chaud et au froid. Dans une cave un peu humide, la condensation se dépose sur sa peau, plus poreuse qu’elle n’en a l’air, s’insinue dans la moindre micro-fissure et réveille doucement les moisissures.

Le deuxième piège, nous l’avons tous vu : les courges empilées, serrées en tas. Aux points de contact, l’humidité stagne, la peau s’écrase, se blesse, et dès qu’un fruit a commencé à s’abîmer, il a contaminé ses voisines. Ajoutez des écarts de température, une lumière qui reste allumée, un pédoncule coupé trop court, et la réserve s’est effondrée en quelques semaines.

Le geste des maraîchers : un simple papier autour de chaque courge

Les producteurs ont trouvé depuis longtemps la parade pour conserver les courges tout l’hiver sans matériel spécial : chaque fruit est enveloppé individuellement dans du papier journal avant d’être rangé. Ce manteau sec absorbe l’humidité, amortit les chocs et, surtout, empêche le contact direct entre deux courges tout en laissant l’air circuler légèrement.

Ensuite, les courges sont installées en une seule couche dans un cellier, une cave saine ou un garage, à 10 à 15 °C, au sec et dans l’obscurité. D’ailleurs, les maraîchers ont pris l’habitude de les inspecter environ une fois par mois, de retirer tout fruit douteux et de changer le papier dès qu’il paraît humide : ainsi, leurs courges sont restées intactes jusqu’au cœur de l’hiver, parfois jusqu’au printemps.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée gagnée jusqu’au printemps 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le papier isole chaque courge, absorbe l’humidité et laisse la peau respirer. 💡 Le petit plus : Noter la variété sur le papier permet de manger d’abord les plus fragiles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laver les courges avant stockage : l’eau favorise champignons et pourriture en chaîne.

Pas à pas : faire durer vos courges jusqu’au cœur de l’hiver

Pour que cette méthode tienne ses promesses, tout commence au potager ou au marché. Les courges ont été récoltées par temps sec, avec un morceau de pédoncule laissé en place, puis laissées à l’air libre une à deux semaines dans un endroit ventilé, le temps que la peau se durcisse. Avant l’emballage, elles ont simplement été essuyées, jamais lavées à grande eau.

Il reste ensuite à organiser le stockage à la maison :

envelopper chaque courge dans plusieurs feuilles de journal, sans zone découverte ;

les poser sur une surface propre et sèche, sans les empiler ni les coller ;

prévoir un contrôle mensuel, pour écarter la moindre courge qui ramollit avant qu’elle ne gâche toute la réserve.