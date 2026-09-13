Citronnier en pot : ces parasites cachés sous les feuilles à stopper avant de le rentrer, sinon l'hiver vire au drame

À l’heure de rentrer les plantes frileuses, un simple geste oublié peut condamner votre citronnier en pot. Entre cochenilles cachées et hiver en intérieur, tout se joue ce week-end.

Le week-end où l’on rentre citronniers et lauriers-roses sur le balcon ressemble à un rituel rassurant : on protège enfin ses plantes du froid annoncé. Le pot quitte le vent pour la chaleur du salon, on souffle… alors que c’est souvent là que les ennuis commencent.

Ce qui condamne le plus souvent un citronnier en pot en hiver, ce ne sont ni les nuits à 0 °C, ni un oubli d’arrosage, mais les cochenilles rentrées avec lui, tapies sous les feuilles. Cinq minutes d’inspection avant l’hivernage suffisent à changer le destin de l’arbre… et de toutes les plantes voisines.

Dehors, un équilibre invisible protège encore le citronnier

À l’air libre, un citronnier n’est jamais vraiment seul face aux ravageurs. La pluie rince le feuillage, le vent casse les poches d’air stagnant et, surtout, chrysopes et coccinelles grignotent régulièrement les cochenilles farineuses et à bouclier. Dehors, chaque insecte gênant a une chance raisonnable de se faire manger avant de se multiplier.

Le problème surgit dès que le pot franchit la porte. Dans un salon chauffé, l’air devient chaud, sec et immobile, exactement ce que recherchent les cochenilles. Sans pluie ni prédateurs, quelques œufs invisibles en septembre peuvent donner, fin janvier, une colonie qui étouffe l’arbre.

Avant l’hivernage du citronnier en pot : la check-list sous les feuilles

Nous avons tous déjà rentré une plante en vitesse avant la pluie, sans regarder le revers des feuilles. Or les cochenilles se cachent là, ainsi qu’au collet et dans la soucoupe. Avant d’installer le pot à l’intérieur, repérer ces cinq signaux interdits.

Amas cotonneux blancs sous les feuilles.

Petites carapaces brunes sur les tiges.

Feuilles collantes ( miellat sucré).

sucré). Poussière noire de fumagine .

. File indienne de fourmis.

Si un de ces signes apparaît, surtout ne rentrez pas le pot tel quel. Douchez le feuillage à l’eau tiède dehors, protégez le substrat avec un sac, puis frottez coques et amas avec un chiffon humide. Installez ensuite le citronnier isolé pendant deux à trois semaines, en vérifiant le dessous des feuilles chaque week-end et en aérant la pièce.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque limité 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On bloque les cochenilles avant leur explosion hivernale en intérieur. 💡 Le petit plus : Ajoutez un peu de savon noir dans l’eau de nettoyage des feuilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rentrer le citronnier en salon chauffé sans inspection ni isolement.

Où installer le citronnier pour un hiver vraiment tranquille

Une fois la quarantaine passée, le choix de la pièce fait toute la différence. Un citronnier n’est pas une plante d’intérieur : l’hivernage réussi se fait dans une véranda non chauffée, une serre froide ou un garage lumineux, autour de 5 à 12 °C, loin du radiateur du salon.

On rentre le pot quand les nuits frôlent les 5 °C, pas avant. Et si le feuillage a jauni en gardant des nervures vertes, Modes & Travaux parle de chlorose ferrique liée à l’eau calcaire et au « lessivage » du substrat : eau de pluie ou légèrement acidifiée, surfaçage de 3 à 5 centimètres avec terreau pour agrumes et compost, bon drainage, puis arrosages très espacés en hiver, seulement quand 2 à 3 centimètres de terre sont secs.