Ce moelleux à la noix de coco sans un gramme de beurre affole mes collègues : ce duo secret change tout

Au milieu des dossiers et des mails, ce moelleux à la noix de coco sans beurre a mis tout l’open space d’accord. En quelques bouchées, ce gâteau coco léger a déclenché une même demande : connaître le secret de sa texture fondante.

J’ai apporté ce moelleux à la coco au bureau et tout le monde a voulu la recette : il n’y a pas un gramme de beurre dedans

Odeur de noix de coco tiède, mie tendre qui se laisse couper net, petites miettes dorées sur le couteau. Quand on ouvre la boîte au bureau, le parfum sucré envahit la salle de réunion et les collègues lèvent la tête de l’écran. Personne ne soupçonne que ce gâteau jaune pâle, très moelleux, ne contient pas une noisette de beurre.

La première bouchée surprend : texture fondante, coco généreuse, douceur de vanille qui rappelle les desserts maison. Puis vient la question qui circule d’open space en open space : « Tu as mis quoi dedans pour qu’il soit aussi léger ? ». La réponse tient dans un duo malin, fromage blanc et compote, et dans quelques gestes précis que l’on retient vite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs

✅ 110 g de noix de coco râpée

✅ 120 g de fromage blanc (0 à 20 % MG)

✅ 80 g de compote de pommes sans sucres ajoutés

✅ 40 g de farine de blé ou de farine de riz

✅ 40 g de poudre d’amande

✅ 30 à 50 g de sucre au choix

✅ 6 g de levure chimique ou poudre à lever

✅ Vanille en poudre ou extrait de vanille

✅ Un peu de noix de coco râpée pour le dessus (facultatif)

Pourquoi ce moelleux à la noix de coco sans beurre fait l’unanimité au bureau

On a ici un moelleux à la noix de coco sans beurre qui reste généreux, mais plus léger qu’un quatre-quarts classique. Les œufs, le fromage blanc et la compote de pommes sans sucres ajoutés forment une base humide qui remplace la matière grasse. La poudre d’amande et la noix de coco râpée apportent, elles, rondeur et parfum.

Une fois froid, la mie se tient sans s’effriter et garde cette texture fondante qui fait revenir les collègues « juste pour une dernière petite part ». Préparé dans un moule rond de 20 cm de diamètre, ce gâteau coco sans beurre se coupe facilement en carrés réguliers ; pratique à glisser dans une boîte hermétique et à poser au centre de la table de réunion.

Les gestes clés pour un gâteau coco sans beurre ultra fondant

La réussite de ce gâteau coco fromage blanc compote tient d’abord au mélange de base. On fouette les œufs avec le sucre choisi, puis on ajoute compote, fromage blanc et vanille. Ce trio apporte l’humidité et remplace le beurre, sans alourdir la pâte.

Ensuite, on incorpore farine, poudre d’amande, levure chimique et noix de coco râpée sans trop travailler. C’est ce qui évite une mie dense. Il ne reste qu’à verser dans un moule préparé, éventuellement à saupoudrer de coco, puis à enfourner à 180 °C, four bien préchauffé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter les œufs avec le sucre, puis ajouter compote, fromage blanc et vanille jusqu’à obtenir un mélange lisse. Technique : Incorporer farine, poudre d’amande, levure et noix de coco râpée en mélangeant brièvement, juste pour homogénéiser. Cuisson : Verser dans un moule rond de 20 cm chemisé, parsemer de coco et cuire environ 35 minutes à 180 °C. Finition : Laisser refroidir dans le moule, démouler, puis trancher seulement une fois le gâteau complètement froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert La compote riche en eau, le fromage blanc et la faible quantité de farine créent une mie souple. Poudre d’amande et coco retiennent l’humidité, ce qui donne un gâteau noix de coco léger mais très moelleux pendant plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Torréfier légèrement la noix de coco à sec avant de l’ajouter, puis servir au bureau avec un peu de fromage blanc vanillé ou un trait de coulis de mangue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Travailler excessivement la pâte ou prolonger la cuisson jusqu’à lame parfaitement sèche ; le gâteau deviendrait dense et sec en refroidissant.

Conservation, transport et variantes pour ce gâteau noix de coco léger

Une fois refroidi, ce gâteau coco sans beurre se conserve jusqu’à quatre jours au réfrigérateur, bien emballé. Froid, il se coupe en parts nettes qui se rangent facilement dans une boîte pour un goûter à partager entre collègues.

On peut jouer les variations : farine de riz pour une version sans gluten, pépites de chocolat noir, dés de poire bien égouttés ou zeste de citron vert. À chaque fournée, ce gâteau facile à emporter revient sur la table du bureau, et la question de la recette avec lui.

Sources Top Santé

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