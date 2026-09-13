Je ne prépare plus que cette tarte du Nord au cœur crémeux : dessert goût d’enfance à faire absolument ce week-end

Chaque samedi, le même rituel : une grande tarte au libouli qui embaume la maison de lait chaud et de vergeoise. Derrière son cœur crémeux façon dessert du Nord, quelques gestes clés suffisent à éviter pâte sèche et flan caoutchouteux.

Quand le four commence à souffler son parfum de lait chaud et de sucre caramélisé, la maison prend tout de suite un air de dimanche. La pâte levée gonfle doucement dans le moule, le dessus frémit, et déjà on imagine la première part, encore tiède, qui révèle un cœur de crème qui ondule à la coupe.

Depuis qu’on a goûté à cette tarte au libouli du Nord, beaucoup d’autres desserts restent au placard. Elle a ce goût d’enfance, simple et rassurant, mais avec une texture que les flans n’atteignent jamais : une base moelleuse, un dessus doré et un centre crémeux qui se tient juste ce qu’il faut. La promesse tient en quelques gestes très précis… à condition de les respecter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte levée moelleuse : 250 g de farine T45 ou T55, 10 g de levure fraîche (ou 4 g sèche), 10 cl de lait entier tiède, 40 g de beurre mou, 25 g de sucre, 1 œuf, 1 pincée de sel

✅ Crème au libouli : 75 cl de lait entier, 3 œufs, 100 g de vergeoise brune, 55 g de fécule de maïs, 1 cuillère à café d’extrait de vanille

✅ Pour le moule : 10 g de beurre pour un moule de 26 cm, éventuellement 1 à 2 cuillères à soupe de cassonade ou de vergeoise à saupoudrer après cuisson

✅ Finitions facultatives : une pincée de cannelle, quelques copeaux de chocolat noir, légère pluie de cassonade juste avant de servir

Le week-end, on ne prépare plus que ça : cette tarte au libouli du Nord au cœur crémeux qui a un goût d’enfance

Ce qui fait le charme de cette tarte au libouli du Nord, c’est son format de grande tarte familiale, facile à poser au milieu de la table. On tranche des parts généreuses, on reprend une cuillère de crème qui s’attarde dans l’assiette, et tout le monde y trouve son compte, des enfants aux grands-parents.

La base est une pâte levée façon petite brioche, légère et gonflée, qui accueille une crème au lait entier épaissie à la fécule et à la vergeoise brune. On reste sur des ingrédients du quotidien, peu coûteux, mais traités avec soin pour une vraie recette tarte au libouli traditionnelle qui tient ses promesses de cœur crémeux.

Le week-end, on ne prépare plus que ça : cette tarte au libouli du Nord au cœur crémeux qui a un goût d’enfance

Pour réussir cette tarte au libouli cœur crémeux, deux points clés : la température et le temps. Le lait qui réveille la levure doit être simplement tiède, jamais brûlant, sous peine de bloquer la pousse. La pâte doit doubler de volume avant de passer au moule ; c’est ce qui donne une mie aérée qui ne se tasse pas sous la crème.

Côté garniture, on vise une crème qui nappe la cuillère, proche d’une crème pâtissière souple. Au four, la chaleur douce à 180 °C cuit sans dessécher ; on s’arrête dès que le centre reste légèrement tremblant. En refroidissant, la crème se fige juste assez pour une découpe nette tout en gardant ce balancement gourmand.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer la levure dans le lait tiède, mélanger avec farine, sucre, sel et œuf, incorporer le beurre mou, puis pétrir jusqu’à pâte lisse ; couvrir et laisser lever jusqu’à ce qu’elle double de volume. Technique : Beurrer le moule, dégazer la pâte, l’étaler en disque en formant un bord épais qui remonte sur les côtés, puis laisser détendre 15 à 20 minutes pendant qu’on fouette œufs, vergeoise, fécule et vanille avec un peu de lait froid. Cuisson : Chauffer le reste du lait, le verser sur le mélange en fouettant, épaissir sur feu doux jusqu’à crème nappante, verser sur la pâte et enfourner à 180 °C pendant 30 à 35 minutes, bords dorés et centre encore légèrement tremblant. Finition : Laisser tiédir au moins 45 minutes pour que la crème se stabilise, saupoudrer éventuellement de cassonade ou d’un voile de vergeoise, ajouter cannelle ou copeaux de chocolat juste avant de servir tiède ou bien froide.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Un bon pétrissage donne une base souple qui retient le jus de la crème sans se détremper. Dans la crème, les œufs et la fécule épaississent ensemble dès 70 °C ; couplés au lait entier et à la vergeoise, ils offrent une texture lisse, fondante et stable après le repos. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer le fond de pâte d’une fine couche de poudre d’amande ou de semoule fine avant de verser la crème ; cela limite la détrempe et ajoute un discret goût biscuité. Une larme de chicorée liquide dans le lait renforce le côté dessert du Nord goût d’enfance. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à centre totalement figé ; la crème devient caoutchouteuse et la pâte sèche. Éviter aussi de verser du lait brûlant sur la levure ou de faire bouillir violemment la crème, sous peine de la faire grainer.

Le week-end, on ne prépare plus que ça : cette tarte au libouli du Nord au cœur crémeux qui a un goût d’enfance

Cette tarte au libouli se prête bien à l’organisation du week-end : on peut préparer la pâte la veille et la laisser lever doucement au réfrigérateur, puis façonner, garnir et cuire le lendemain. Une fois froide, elle se garde deux jours au frais, sous film, en la sortant 20 à 30 minutes avant le service pour que la crème retrouve sa souplesse.

Au moment de servir, certains aiment la réchauffer très légèrement à 150 °C pendant une dizaine de minutes pour retrouver un centre presque frémissant ; d’autres la préfèrent bien froide, pour une découpe très nette. On peut glisser quelques lamelles de pomme fines ou quelques pruneaux sous la crème pour varier sans trahir l’esprit de la tarte au libouli, et en faire, week-end après week-end, son dessert fétiche.