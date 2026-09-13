Confiture maison : je jetais toujours ces épluchures de fruits, une voisine m’a montré ce que je perdais

À force de jeter peaux, trognons et pépins, nombre de cuisiniers gaspillent un gélifiant naturel idéal pour des confitures moins sucrées. Quand une voisine confiturière m’a montré sa pectine de pomme maison, ma bassine n’a plus jamais cuit comme avant.

L’odeur de pommes qui compotent et de sucre chaud annonce les confitures de fin d’été. Pourtant, à côté de la bassine, on jette encore peaux, trognons et pépins comme de simples déchets.

Un jour, une voisine confiturière pose une casserole d’épluchures sur le feu. L’eau frémit, un jus clair apparaît… et l’on comprend soudain que ces restes peuvent faire bien plus qu’emplir le compost.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de fruits d’été bien mûrs (fraises, abricots, pêches, framboises…)

✅ 400 à 500 g de sucre blanc ou blond

✅ Peaux, trognons et pépins de 4 à 5 pommes bio

✅ 50 cl d’eau + jus d’un demi-citron

Ce que vous perdez en jetant vos déchets de pommes

Ces déchets de pommes sont l’endroit où se concentre la pectine, ce gélifiant naturel précieux pour la confiture. Elle se niche surtout dans la peau, le trognon et les pépins.

Sans elle, les fraises, abricots, pêches ou framboises demandent plus de sucre et une longue cuisson, au risque d’écraser couleur et parfum. Ce qui partait au compost pourrait en réalité sauver les bassines un peu liquides et donner des confitures au goût de fruit frais.

Le geste de la voisine confiturière : transformer les épluchures en pectine de pomme maison

On met de côté les épluchures de 4 à 5 pommes, trognons et pépins compris, puis on les couvre de 50 cl d’eau dans une casserole. Le mélange frissonne 30 à 40 minutes à petit feu ; filtré dans un linge propre, il donne un jus clair, une pectine de pomme maison. À 15 à 20 cl par kilo de fruits, elle autorise une confiture avec moitié moins de sucre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler peaux, trognons, pépins, couvrir de 50 cl d’eau et laisser frémir 40 minutes, puis filtrer. Technique : Dans la casserole, mettre fruits, sucre, pectine et jus de citron. Cuisson : Porter à ébullition et cuire à bouillons 20 minutes autour de 100 °C. Finition : Vérifier sur assiette glacée, puis remplir les bocaux stérilisés, fermer et retourner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € 🔍 Le secret de l’expert Peaux, trognons et pépins renferment une pectine qui gélifie au contact du sucre et du citron. Frémie dans l’eau puis ajoutée aux fruits pauvres en pectine, elle donne des confitures très fruitées avec 400 à 500 g de sucre par kilo. ✨ Le twist gourmand : Ajouter cannelle, vanille ou verveine dans la casserole de pectine pour parfumer confitures et gelées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de presser les épluchures ou de faire bouillir fort : le jus se trouble, la prise faiblit. Proscrire aussi pommes tachées et bocaux mal stérilisés.

Variante anti-gaspi : une gelée dorée rien qu’avec les restes de pommes

Pour une gelée de pommes avec les épluchures, on prend 1 kg de restes pour 1,2 l d’eau. Après 40 minutes à frémir et filtration, ajouter 750 g de sucre et un demi-citron par litre, puis cuire jusqu’au test de l’assiette froide.

Les pots remplis à chaud et bien fermés se gardent quelques mois au frais. Comme pour toute confiture moins sucrée sans gélifiant industriel, on privilégie bocaux stérilisés, petits formats et réfrigérateur après ouverture.