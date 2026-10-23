Butternut : arrêtez de la couper en cubes, ce gratin invisible au chèvre et aux noix va tout changer

Pendant des années, la butternut finissait en cubes un peu tristes au four. Jusqu’à ce gratin invisible de butternut au chèvre frais, champignons et noix qui a tout bouleversé.

On coupait la butternut en cubes depuis dix ans : le jour où on l’a tranchée fin avec du chèvre, des champignons et des noix, on n’a plus voulu d’autre recette

Pendant longtemps, la butternut a fini en cubes rôtis, un peu secs sur les bords, parfois fermes au centre. Jamais vraiment fondant. Jusqu’à ce qu’on ose changer un simple détail de découpe.

Ce soir-là, la courge s’est transformée en couches fines, presque fondues, liées par un chèvre crémeux, des champignons dorés et le croquant des noix. Un gratin si moelleux qu’on l’a baptisé invisible.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut moyenne, épluchée et épépinée

✅ 200 g de chèvre frais, 120 ml de lait, 3 œufs

✅ 150 g de champignons de Paris, 1 oignon moyen

✅ 40 g de noix, 70 g de farine, 30 g de fromage râpé

Pourquoi on ne coupe plus jamais la butternut en cubes

En cubes, la butternut supporte une cuisson pour enfin devenir tendre. Résultat : les arêtes sèchent, le cœur reste parfois ferme et l’assaisonnement file au fond du plat. On obtient rarement ce côté fondant qu’on espère.

Avec une butternut tranchée fin en lamelles de 2 à 3 mm, chaque morceau s’imprègne de l’appareil au chèvre. La chaleur traverse vite, les fibres se détendent, la courge disparaît presque dans le flan. On obtient un gratin de butternut fondant et parfumé.

Invisible de butternut : le pas à pas

Pour un invisible de butternut au chèvre frais réussi, on soigne trois points : la découpe fine à la mandoline ou au couteau, les champignons bien secs et une cuisson maîtrisée. Ensuite, le four fait le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher la butternut, ôter les graines, la couper en lamelles de 2 à 3 mm et les serrer dans un moule légèrement huilé. Technique : Faire revenir oignon et champignons émincés dans l’huile jusqu’à évaporation de l’eau, puis ajouter les noix grossièrement concassées et légèrement toastées. Cuisson : Écraser le chèvre, ajouter œufs, lait, farine, sel, poivre, muscade pour obtenir un appareil lisse, puis incorporer oignon, champignons et noix. Finition : Verser sur la butternut, parsemer de fromage râpé, cuire 35 minutes à 180 °C chaleur tournante, puis laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Les lamelles fines se laissent vite traverser par la chaleur ; la courge fond tandis que l’appareil au chèvre coagule autour, pour un gratin moelleux, structuré mais jamais aqueux. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de miel, du thym et des noix toastées accentuent la douceur de la butternut et le caractère du chèvre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas trancher assez fin ni sécher les champignons ; l’eau rendue bloque la réaction de Maillard et l’invisible devient lourd, presque flan.

Variantes, accompagnements et idées de saison

On sert cet invisible tiède avec une salade moutardée. On peut ajouter lardons ou tofu fumé, remplacer les noix par des noisettes, et garder les restes deux jours, réchauffés au four.