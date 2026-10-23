Cette tartiflette avec ce légume du potager a tout changé chez moi, mais évitez l’erreur qui la transforme en soupe

Un soir d’hiver, quelques poireaux du potager ont atterri dans notre tartiflette familiale… et plus personne ne veut de l’ancienne version. Comment obtenir cette tartiflette aux poireaux fondante et pas détrempée, même avec des enfants qui boudent les légumes ?

Une odeur de reblochon gratiné qui emplit la cuisine, la vapeur qui s’échappe du four, et sous la croûte dorée, une surprise : des filets de poireaux fondants, tout droit du potager. Au lieu du gratin un peu lourd que l’on redoutait en semaine, la cuillère s’enfonce dans une tartiflette étonnamment douce et parfumée.

À la base, il s’agissait juste de finir les derniers poireaux qui traînaient. En les glissant sous le fromage, cette poireauflette maison a pourtant remplacé pour de bon la version classique ; enfants, ados, conjoint réclament désormais cette tartiflette aux poireaux dès que le temps fraîchit. Comment obtenir ce résultat sans finir avec un plat plein d’eau ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 1 kg de poireaux bien nettoyés

✅ 200 g de lardons fumés + 3 oignons

+ 3 oignons ✅ 1 reblochon (450 à 500 g), 40 g de beurre, 10 cl de vin blanc sec, 10 cl de crème entière

Pourquoi les poireaux transforment la tartiflette (sans que personne ne s’en plaigne)

Une fois cuits doucement, les poireaux deviennent presque confits. Ils se glissent entre les pommes de terre, se gorgent de crème et de fromage, et apportent une douceur végétale qui allège la bouche. Dans cette tartiflette poireaux lardons reblochon, on garde le côté ultra-gourmand, mais sans lourdeur qui pèse tout l’après-repas.

Autre avantage ; les poireaux absorbent une partie de la sauce aux lardons et au vin blanc. Chaque bouchée de tartiflette aux poireaux et lardons devient plus fondante, plus homogène, même auprès de ceux qui d’habitude trient les légumes dans l’assiette.

Étape 1 : préparer poireaux et pommes de terre pour éviter l’excès d’eau

Tout se joue dans la cuisson vapeur et l’égouttage. On coupe les pommes de terre en gros morceaux, les poireaux en tronçons, puis on cuit séparément : 15 à 20 minutes pour les pommes de terre, 8 à 10 minutes pour les poireaux. Ensuite, on laisse bien sécher en passoire avant de passer au mélange gourmand et de glisser cette tartiflette poireaux au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, nettoyer soigneusement les poireaux, puis cuire les deux à la vapeur séparément avant de bien les égoutter et de les laisser tiédir. Technique : Faire revenir oignons et lardons dans le beurre, déglacer au vin blanc réduit presque à sec, ajouter la crème (éventuellement moutarde et muscade) pour obtenir une sauce épaisse. Cuisson : Mélanger délicatement légumes et sauce, verser dans un plat beurré, poser le reblochon coupé en deux, croûte vers le haut, puis enfourner 15 à 20 min à 200 °C. Finition : Laisser reposer 5 à 10 min, servir bien chaud avec une salade verte croquante à vinaigrette moutardée pour trancher avec le côté crémeux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La réussite tient au double contrôle de l’humidité : poireaux cuits à la vapeur puis longuement égouttés, et vin blanc réduit avant d’ajouter la crème. Les fibres des poireaux boivent la sauce au lieu de la relâcher, la poireauflette reste nappante, jamais aqueuse. ✨ Le twist gourmand : Mélanger une petite cuillère de moutarde et une pincée de muscade à la crème, puis ajouter quelques noix concassées sur le reblochon en fin de cuisson pour un contraste croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les poireaux crus ou à peine blanchis directement dans le plat ; ils rendraient leur eau au four et transformeraient la poireauflette en gratin-soupe, avec fromage qui flotte et pommes de terre spongieuses.

Variantes, batch cooking et idées pour finir les poireaux du potager

On peut troquer les lardons contre du tofu fumé ou des champignons poêlés, tout en gardant l’esprit de tartiflette aux poireaux. Quelques restes de jambon, une poignée de noix, fonctionnent aussi très bien dans ce gratin.

Les restes se gardent deux jours au réfrigérateur et se réchauffent doucement au four, couverts. On les recycle en petites cassolettes du soir ; pratique pour terminer sans effort les poireaux du panier ou du potager.