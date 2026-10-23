Apéro d'Halloween : ce fromage feuilleté en citrouille détrône les chips, attention à ce geste qui gâche tout

Un samedi d’octobre, l’apéro d’Halloween bascule quand un brie feuilleté en forme de citrouille s’invite au centre de la table. Comment ce fromage déguisé parvient-il à détrôner les bols de chips tout en restant simple à préparer ?

Fini les chips et les cacahuètes à l’apéro d’Halloween : un samedi d’octobre, un brie feuilleté en forme de citrouille a pris toute la place au milieu de la table

La lumière baisse, quelques bougies tremblent sur la table, et une odeur de pâte chaude arrive avant le plat. Au centre, une petite boule dorée, nervurée comme une courge, craque sous le couteau ; le feuilletage se fend, le fromage chaud se met à filer, la confiture de figues exhale tout son parfum.

Autour, les bols de chips et de cacahuètes paraissent soudain bien pâles. On se passe des morceaux de pain grillé, on trempe des gressins dans le cœur coulant de ce brie feuilleté en forme de citrouille, on sort les téléphones pour immortaliser la scène. Reste à savoir comment obtenir, sans stress, cette citrouille feuilletée au brie aussi belle que généreuse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 petit brie entier d’environ 250 g

✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (230 à 250 g)

✅ 50 à 60 g de confiture de figues + 80 à 100 g de jambon cru

✅ 1 œuf, 4 à 6 ficelles de cuisine, pains et crackers pour servir

Pourquoi ce brie-citrouille remplace définitivement les chips à l’apéro

On a tous connu ces apéros d’Halloween où les bols de biscuits salés tournent en boucle. Avec ce brie en croûte citrouille, on change de registre : un seul plat au centre, généreux, chaud, que tout le monde partage en même temps. On étale le fromage sur du pain, on attrape un fil de pâte croustillante, on pioche un grain de raisin entre deux bouchées.

Visuellement, l’effet est immédiat : les ficelles ont dessiné de vraies côtes de citrouille, la dorure ambrée rappelle la couleur des courges rôties, la « queue » en romarin finit le décor. Sur la table, ce n’est plus un grignotage dispersé, mais une pièce maîtresse qui fait parler, qui réchauffe et qui structure tout l’apéro d’Halloween au brie.

Pas à pas : réussir la forme de citrouille sans faire fuir le brie

Ici, tout se joue sur quelques gestes : un brie bien froid, ouvert en deux pour cacher un cœur à la figue, une enveloppe de jambon cru qui protège la pâte, puis des ficelles posées en douceur pour sculpter la citrouille sans la blesser. D’ailleurs, avec une pâte feuilletée pur beurre bien fraîche et un four vraiment chaud, on obtient un feuilletage gonflé et un cœur coulant, sans débordements.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 175 °C ; couper le brie en deux, tartiner la base de confiture en laissant un bord, refermer. Technique : Envelopper le brie reconstitué avec le jambon cru, le poser au centre de la pâte feuilletée froide et rabattre la pâte en la soudant bien. Cuisson : Retourner la boule soudure dessous, dorer à l’œuf, nouer 4 à 6 ficelles sans serrer et cuire 30 à 35 minutes jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Finition : Laisser reposer 5 minutes, retirer les ficelles, planter un brin de romarin en « queue » et servir entouré de pains, crackers et fruits.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert On gagne tout avec un brie et une pâte très froids : le fromage fond doucement tandis que la pâte lève et enferme le coulant. Le jambon cru sert de barrière entre les deux, et le repos de 5 minutes stabilise le cœur sans le figer. ✨ Le twist gourmand : mélanger à la confiture une cuillère de noix concassées et un tour de poivre noir pour apporter du croquant et du relief. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : serrer trop fort les ficelles ou trancher dès la sortie du four ; la pâte se déchire et le brie s’échappe en flaque.

Accompagnements et variantes pour un apéro d’Halloween convivial

Autour de cette citrouille feuilletée au brie, on installe simplement des crackers aux graines, des tranches de pain de campagne grillées, quelques gressins, des quartiers de pomme ou de poire, des grains de raisin et une poignée de noix. Le contraste entre le fromage chaud et ces touches fraîches fonctionne à chaque fois.

Pour une version sans charcuterie, on remplace le jambon par un manteau de noix et d’herbes légèrement huilées ; le brie reste aussi fondant, l’esprit reste festif. Et si la tablée est grande, on peut reprendre la même garniture dans une couronne feuilletée à partager, servie à côté de cette « fausse » citrouille qui a déjà détrôné les bols de chips.